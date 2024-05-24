РФ задействовала в Волчанске африканский корпус из вагнеровцев — британская разведка

Россия задействовала подразделения африканского корпуса вместе с регулярными силами и подразделениями Шторм-Z во время их наступления на Волчанск на севере Харьковской области.
Россия бросила бывших вагнеровцев для наступления под Волчанск
Как отмечается, африканский корпус минобороны России, созданный в декабре 2023 года, состоит из более 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группировке "Вагнера".
По данным британской разведки, отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркине-Фасо и Нигере.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rTwfpnSWxd#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/T1HWt39Zdr
ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление
24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко официально заявил, что Силы обороны Украины остановили российские войска в Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.
Кроме того, отмечается, что российские захватчики проводят наступательные действия на востоке Харьковской области, однако никаких успехов добиться не могут.
В Генштабе обращают внимание, что жесткие боевые действия не останавливаются вдоль всей линии фронта.
Бойцы ВСУ наносят врагу масштабные потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.
Больше по теме
- Категория
- Война
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-