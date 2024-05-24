РФ задействовала в Волчанске африканский корпус из вагнеровцев — британская разведка

Россия задействовала подразделения африканского корпуса вместе с регулярными силами и подразделениями Шторм-Z во время их наступления на Волчанск на севере Харьковской области.

Россия бросила бывших вагнеровцев для наступления под Волчанск

Как отмечается, африканский корпус минобороны России, созданный в декабре 2023 года, состоит из более 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группировке "Вагнера".

По данным британской разведки, отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркине-Фасо и Нигере.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 May 2024.



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Российское министерство обороны почти наверняка перебросило подразделения африканского корпуса на украинскую границу в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. По всей вероятности, Россия усиливает свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее направившихся в Африку, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

ВСУ остановили армию РФ на Харьковском направлении и перешли в контрнаступление

24 мая представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко официально заявил, что Силы обороны Украины остановили российские войска в Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Основные действия проходят на Харьковщине, Донбасе. Что касается Харьковского направления, противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия, — рассказывает полковник Игорь Прохоренко. Поделиться

Кроме того, отмечается, что российские захватчики проводят наступательные действия на востоке Харьковской области, однако никаких успехов добиться не могут.

В Генштабе обращают внимание, что жесткие боевые действия не останавливаются вдоль всей линии фронта.

Бойцы ВСУ наносят врагу масштабные потери, активно работает украинская артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.