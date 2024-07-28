В Малые повстанцы-туареги ликвидировали десятки наемников ЧВК "Вагнер"

В Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги ликвидировали и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании "Вагнера".

Повстанцы в Мали уничтожили десятки русских наемников

По сообщению повстанческого движения Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

Повстанческая группировка также сообщила, что повредила вертолет, разбившийся в городе Кидал, за сотни километров.

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli



DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti.



Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.

В сети обнародовано видео с места после боя.

Аккуратно, видео содержит чувствительные кадры! Разрешено просматривать лицам 21+.

🔴 (+18) El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin, Mali’de Rus Wagner birliklerini pusuya düşürdü:



53 ölü, 12 esir pic.twitter.com/HP7eCSIBTh — Daily Islamist (@dailyislamist) July 27, 2024

Между тем, в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным "Белый". Также связанные с "Вагнером" учетные записи Telegram начали делиться траурными сообщениями после произошедшего в Мали.

Wagner ile bağlantılı telegram hesapları Mali’de olanlar sonrası yas paylaşımları yapmaya başladı. pic.twitter.com/xjLXtdptyJ — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

Как сообщают росСМИ, колонна "вагнеровцев" попала в засаду туарегов в Мали.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 "вагнеровцев", среди которых был и автор телеграмм-канала Grey Zone.

Что известно о туарегах

Туареги — этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.

Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, однако позже она была перехвачена исламистскими группировками.

В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.