В Малые повстанцы-туареги ликвидировали десятки наемников ЧВК "Вагнер"
Категория
Мир
Дата публикации

В Малые повстанцы-туареги ликвидировали десятки наемников ЧВК "Вагнер"

В Малые повстанцы-туареги ликвидировали десятки наемников ЧВК "Вагнер"
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Источник:  Reuters

В Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги ликвидировали и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании "Вагнера".

Главные тезисы

  • Повстанцы-туареги в Мали атаковали наемников российской ЧВК “Вагнер”, уничтожив десятки боевиков и ранив солдат.
  • Бои происходили в городах Тинзауатен и Кидал, при этом повстанцы захватили военную технику и повредили вертолет.
  • Инцидент вызвал ликвидацию российских наемников, включая администратора пропагандистского Telegram-канала и автора медиа-ресурса Grey Zone.

Повстанцы в Мали уничтожили десятки русских наемников

По сообщению повстанческого движения Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

Повстанческая группировка также сообщила, что повредила вертолет, разбившийся в городе Кидал, за сотни километров.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.

В сети обнародовано видео с места после боя.

Аккуратно, видео содержит чувствительные кадры! Разрешено просматривать лицам 21+.

Между тем, в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным "Белый". Также связанные с "Вагнером" учетные записи Telegram начали делиться траурными сообщениями после произошедшего в Мали.

Как сообщают росСМИ, колонна "вагнеровцев" попала в засаду туарегов в Мали.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 "вагнеровцев", среди которых был и автор телеграмм-канала Grey Zone.

Что известно о туарегах

Туареги — этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.

Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, однако позже она была перехвачена исламистскими группировками.

В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.

По данным журнала The Economist, заметный контингент наемников ППК "Вагнер" присутствует, по меньшей мере, в пяти африканских странах: Судан, ЦАР, Ливия, Мали, Мозамбик. Кроме того, на том или ином уровне влияния и присутствия, "вагнеровцы" действовали на территории еще семи стран Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Зимбабве, Кения.

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