Боевики ЧВК "Вагнер" записали для Путина новое обращение с упреками
Категория
Мир
Дата публикации

Боевики ЧВК "Вагнер" записали для Путина новое обращение с упреками

ЧВК "Вагнер"
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Источник:  online.ua

Бывшие боевики российских террористических организаций ППК "Вагнер" и "Шторм Z" умоляют диктатора Владимира Путина спасти их от весеннего призыва, потому что верят, что они уже свое отвоевали.

Экс-вагнеровцы поняли, что власти РФ снова их обманули

Бывшие боевики в новом видеообращении к Путину заявили, что «сделали правильный выбор» во время выборов президента РФ и теперь питают надежду, что глава Кремля услышит их упреки и каким-то образом повлияет на сложившуюся ситуацию.

Вернувшись в мирную жизнь, столкнулись с бюрократией и непониманием. Сейчас, в весенний призыв, многих ребят хотят призвать в качестве срочников на службу. Ни одному представителю ЧВК «Вагнер» в Тюменской области не было выдано удостоверение ветерана боевых действий. За госнаграды не выдаётся положенное финансовое вознаграждение. Нас, бойцов «Шторм Z» уверяют, что мы не достойны получения единовременных выплат за тяжёлые ранения, — жалуются авторы обращения к Путину.

Следует отметить, что это уже не первый случай, когда экс-боевики выражают свое возмущение, однако их упреки игнорируют.

Фото: скриншот

"Шторм Z" также возмущен позицией Кремля

Недавно экс-боевик «Шторма Z» из Башкирии пожаловался Путину, что ему и сослуживцам не выплачивают компенсации за ранения, не выдают удостоверение ветерана боевых действий.

Что интересно, это не первое его обращение к российскому диктатору, которое осталось без ответа.

Военный прокурор республики Башкортостан утверждает, что в настоящее время вопрос о наделении участников спецоперации в составе штурмовых подразделений Z статусом ветеранов боевых действий не решен. Комиссия по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений останавливает выдачу этих удостоверений до специальных распоряжений. Выходит, эта бумага противоречит указу Путина. Согласно этой бумаге, нас, бойцов подразделения «Z», исключили из состава вооруженных сил. Соответственно, мы не воевали в штурмовых подразделениях, — жалуется бывший боевик.

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