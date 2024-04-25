Боевики ЧВК "Вагнер" записали для Путина новое обращение с упреками

Бывшие боевики российских террористических организаций ППК "Вагнер" и "Шторм Z" умоляют диктатора Владимира Путина спасти их от весеннего призыва, потому что верят, что они уже свое отвоевали.

Экс-вагнеровцы поняли, что власти РФ снова их обманули

Бывшие боевики в новом видеообращении к Путину заявили, что «сделали правильный выбор» во время выборов президента РФ и теперь питают надежду, что глава Кремля услышит их упреки и каким-то образом повлияет на сложившуюся ситуацию.

Вернувшись в мирную жизнь, столкнулись с бюрократией и непониманием. Сейчас, в весенний призыв, многих ребят хотят призвать в качестве срочников на службу. Ни одному представителю ЧВК «Вагнер» в Тюменской области не было выдано удостоверение ветерана боевых действий. За госнаграды не выдаётся положенное финансовое вознаграждение. Нас, бойцов «Шторм Z» уверяют, что мы не достойны получения единовременных выплат за тяжёлые ранения, — жалуются авторы обращения к Путину. Поделиться

Следует отметить, что это уже не первый случай, когда экс-боевики выражают свое возмущение, однако их упреки игнорируют.

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"Шторм Z" также возмущен позицией Кремля

Недавно экс-боевик «Шторма Z» из Башкирии пожаловался Путину, что ему и сослуживцам не выплачивают компенсации за ранения, не выдают удостоверение ветерана боевых действий.

Что интересно, это не первое его обращение к российскому диктатору, которое осталось без ответа.