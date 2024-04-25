Боевики ЧВК "Вагнер" записали для Путина новое обращение с упреками

Бывшие боевики российских террористических организаций ППК "Вагнер" и "Шторм Z" умоляют диктатора Владимира Путина спасти их от весеннего призыва, потому что верят, что они уже свое отвоевали.
Экс-вагнеровцы поняли, что власти РФ снова их обманули
Бывшие боевики в новом видеообращении к Путину заявили, что «сделали правильный выбор» во время выборов президента РФ и теперь питают надежду, что глава Кремля услышит их упреки и каким-то образом повлияет на сложившуюся ситуацию.
Следует отметить, что это уже не первый случай, когда экс-боевики выражают свое возмущение, однако их упреки игнорируют.
"Шторм Z" также возмущен позицией Кремля
Недавно экс-боевик «Шторма Z» из Башкирии пожаловался Путину, что ему и сослуживцам не выплачивают компенсации за ранения, не выдают удостоверение ветерана боевых действий.
Что интересно, это не первое его обращение к российскому диктатору, которое осталось без ответа.
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