Колишні бойовики російських терористичних організацій ПВК "Вагнер" та “Шторм Z” благають диктатора Володимира Путіна врятувати їх від весняного призову, бо вірять, що вони вже своє відвоювали.
Ексвагнерівці зрозуміли, що влада РФ їх знову обдурила
Колишні бойовики у новому відеозверненні до Путіна заявили, що «зробили правильний вибір» під час виборів президента РФ і тепер плекають надію, що очільник Кремля почує їхні докори та якимось чином вплине на ситуацію, що склалася.
Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли ексбойовики висловлюють своє обурення, однак їхні докори ігнорують.
“Шторм Z” також обурений позицією Кремля
Нещодавно ексбойовик «Шторму Z» з Башкирії поскаржився Путіну, що йому та товаришам по службі не виплачують компенсації за поранення, не видають посвідчення ветерана бойових дій.
Що цікаво, це не перше його звернення до російського диктатора, яке залишилося без відповіді.
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