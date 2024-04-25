Бойовики ПВК "Вагнер" записали для Путіна нове звернення з докорами
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Бойовики ПВК "Вагнер" записали для Путіна нове звернення з докорами

ПВК "Вагнер"
Джерело:  online.ua

Колишні бойовики російських терористичних організацій ПВК "Вагнер" та “Шторм Z” благають диктатора Володимира Путіна врятувати їх від весняного призову, бо вірять, що вони вже своє відвоювали.

Ексвагнерівці зрозуміли, що влада РФ їх знову обдурила

Колишні бойовики у новому відеозверненні до Путіна заявили, що «зробили правильний вибір» під час виборів президента РФ і тепер плекають надію, що очільник Кремля почує їхні докори та якимось чином вплине на ситуацію, що склалася.

Повернувшись у мирне життя, ми зіткнулися з бюрократією та нерозумінням. Зараз, під час весняного призову, багатьох хлопців хочуть взяти як строковиків на службу. Жодному представнику ПВК «Вагнер» у Тюменській області не було видано посвідчення ветерана бойових дій. За держнагороди не видається належна фінансова винагорода. Нас, бійців «Шторм Z» запевняють, що ми не гідні отримання одноразових виплат за тяжкі поранення, — скаржаться автори звернення до Путіна.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли ексбойовики висловлюють своє обурення, однак їхні докори ігнорують.

Фото: скриншот

“Шторм Z” також обурений позицією Кремля

Нещодавно ексбойовик «Шторму Z» з Башкирії поскаржився Путіну, що йому та товаришам по службі не виплачують компенсації за поранення, не видають посвідчення ветерана бойових дій.

Що цікаво, це не перше його звернення до російського диктатора, яке залишилося без відповіді.

Військовий прокурор республіки Башкортостан стверджує, що наразі питання про наділення учасників спецоперації у складі штурмових підрозділів Z статусом ветеранів бойових дій не вирішено. Комісія з розгляду звернень про видачу посвідчень зупиняє видачу цих посвідчень до спеціальних розпоряджень. <…> Виходить, цей папір суперечить указу Путіна. <…> Згідно з цим папером, нас, бійців підрозділу «Z», виключили зі складу збройних сил. Відповідно, ми не воювали у штурмових підрозділах, — скаржиться колишній бойовик.

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