Годовщина мятежа Пригожина. Что на самом деле произошло с ЧВК Вагнер
Категория
Мир
Дата публикации

Годовщина мятежа Пригожина. Что на самом деле произошло с ЧВК Вагнер

Пригожин
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Источник:  DW

Как заявил журналистам представитель Belpol, по состоянию на июнь 2024 года в лагере "Группы Вагнера" ​​в Беларуси могут находиться от 100 до 200 наемников.

Главные тезисы

  • ЧВК “Вагнер” потеряла свое влияние после "Марша справедливости" Евгения Пригожина.
  • Эксперт Павел Лузин оценил возможность повторения мятежа в РФ из-за дисфункции российских силовых ведомств.
  • В России идет спецоперация против родственников и приспешников Пригожина.
  • Проведение операции совпадает с годовщиной "Марша справедливости" на Москву, инициированного ЧВК “Вагнер”.

ЧВК Вагнер потеряла свое влияние после мятежа Пригожина

Что важно понимать, официально основной базой для ЧВК "Вагнер" сегодня остается Беларусь — лагерь рядом с селом Мель в Могилевской области.

Как удалось узнать журналистам, там некоторое время базировалась подавляющая часть боевиков после гибели их главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

Стоит также отметить, что большинство "вагнеровцев" находятся в отряде "Гром" (подразделение белорусского МВД).

Бывших "вагнеровцев" сейчас активно нанимает "Африканский корпус" — новое военное формирование, подчиняющееся Главному управлению Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), имеющее базы в Ливии и Судане, — сказано в сообщении.

Своим мнением на этот счет поделился эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК Павел Лузин.

По его убеждению, мятежи вроде того, что был год назад, могут повториться из-за "институциональной дисфункции российских силовых ведомств".

Люди там не выполняют свою служебную обязанность, они начинают шевелиться только по приказу, — отметил специалист, приводя пример теракта в "Крокус Сити Холли".

Смотрите интервью Online.UA с военнослужащим ВСУ и партизаном Артемом Карякиным, взявшим на себя удар по ЧВК "Вагнер" и управлению ФСБ.

В России до сих пор задерживают приспешников Пригожина

22 июня стало известно, что в стране-агрессоре ФСБ организовала "большую спецоперацию" в отношении близких соратников Евгения Пригожина.

Что важно понимать, она проводится к годовщине так называемого "Марша справедливости" ЧВК "Вагнера" на Москву, который начался 23 июня 2023 года.

Согласно последним данным, операция продолжается в разных городах.

По словам инсайдеров, несколько дней назад с поличным взяли одного из первопроходцев криминальной петербургской журналистики Кирилла Метелева.

Отправлен под стражу бывший руководитель знаменитой "фабрики троллей", человек, который отвечал за PR Марша — Илья Горбунов, — пишут местные СМИ.

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