Годовщина мятежа Пригожина. Что на самом деле произошло с ЧВК Вагнер

Как заявил журналистам представитель Belpol, по состоянию на июнь 2024 года в лагере "Группы Вагнера" в Беларуси могут находиться от 100 до 200 наемников.
Главные тезисы
- ЧВК “Вагнер” потеряла свое влияние после "Марша справедливости" Евгения Пригожина.
- Эксперт Павел Лузин оценил возможность повторения мятежа в РФ из-за дисфункции российских силовых ведомств.
- В России идет спецоперация против родственников и приспешников Пригожина.
- Проведение операции совпадает с годовщиной "Марша справедливости" на Москву, инициированного ЧВК “Вагнер”.
ЧВК Вагнер потеряла свое влияние после мятежа Пригожина
Что важно понимать, официально основной базой для ЧВК "Вагнер" сегодня остается Беларусь — лагерь рядом с селом Мель в Могилевской области.
Как удалось узнать журналистам, там некоторое время базировалась подавляющая часть боевиков после гибели их главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе.
Стоит также отметить, что большинство "вагнеровцев" находятся в отряде "Гром" (подразделение белорусского МВД).
Своим мнением на этот счет поделился эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК Павел Лузин.
По его убеждению, мятежи вроде того, что был год назад, могут повториться из-за "институциональной дисфункции российских силовых ведомств".
Смотрите интервью Online.UA с военнослужащим ВСУ и партизаном Артемом Карякиным, взявшим на себя удар по ЧВК "Вагнер" и управлению ФСБ.
В России до сих пор задерживают приспешников Пригожина
22 июня стало известно, что в стране-агрессоре ФСБ организовала "большую спецоперацию" в отношении близких соратников Евгения Пригожина.
Что важно понимать, она проводится к годовщине так называемого "Марша справедливости" ЧВК "Вагнера" на Москву, который начался 23 июня 2023 года.
Согласно последним данным, операция продолжается в разных городах.
По словам инсайдеров, несколько дней назад с поличным взяли одного из первопроходцев криминальной петербургской журналистики Кирилла Метелева.
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