В Беларуси вагнеровцы готовят операторов FPV-дронов для войны против Украины — ЦНС

В так называемых учебных центрах Беларуси бывшие вагнеровцы продолжают обучать военных, в частности, управлению беспилотниками, для дальнейшего участия в войне в Украине.

Что известно о подготовке FPV-дронов для войны против Украины

Отмечается, что инструкторы из ПИК Вагнера в течение двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи.

Однако главный акцент на двухнедельных курсах сосредоточен именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. По данным сопротивления, после подобных экспресс-курсов военные отправляются на войну в Украину.

Впрочем, отмечается, что инструкторская работа и зарплата не устраивает вагнеровцев, поэтому в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где больше платят.

По данным Центра нацсопротивления, за последний период количество вагнеровцев на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400 человек.

Что известно о войне дронов в Украине

Как говорится в материале Forbes, противостояния операторов БПЛА продолжаются с 2022 года, но сейчас мы видим другую картину. Вместо случайных столкновений происходят умышленные перехваты, когда маленькие квадрокоптеры атакуют большие бомбардировщики.

Это сродни схеме Первой мировой войны, когда примитивные бипланы эволюционировали от разведчиков до легких штурмовых самолетов, а затем до истребителей, главной задачей которых было сбить атакующие бомбардировщики и получить преимущество в воздухе.

Единственное, что могло эффективно справиться с самолетом, был другой самолет. Почти сто лет спустя такое же действие разворачивается в миниатюре в борьбе за контроль над воздушным пространством беспилотников на низких высотах.