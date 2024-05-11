ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов — фото

Украинские военные провели испытания многофункциональных наземных дронов. Они получили название "Махно".
Что известно об испытаниях наземных дронов
Что известно о наземных дронах
На сегодняшний день есть шесть модификаций наземных дронов: минировальные, разминировочные, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.
По его убеждению, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-