ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов — фото

Что известно об испытаниях наземных дронов

В 108-й бригаде ТРО прошли испытания наземных дронов. Испытания прошли успешно. В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой, — говорится в сообщении. Поделиться

ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов

Что известно о наземных дронах

На сегодняшний день есть шесть модификаций наземных дронов: минировальные, разминировочные, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.

ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов

Все наши дроны имеют одно название — "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими собратьями, знатно избивал в этих краях большевиков. Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование — все самостоятельно сделали наши воины, — отметил офицер на боевом псевдо "Дискус". Поделиться

По его убеждению, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.