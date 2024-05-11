ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов — фото
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Технологии
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ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов — фото

Силы обороны юга Украины
дрон
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Украинские военные провели испытания многофункциональных наземных дронов. Они получили название "Махно".

Что известно об испытаниях наземных дронов

В 108-й бригаде ТРО прошли испытания наземных дронов. Испытания прошли успешно. В ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой, — говорится в сообщении.

ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов

Что известно о наземных дронах

На сегодняшний день есть шесть модификаций наземных дронов: минировальные, разминировочные, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.

ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов

Все наши дроны имеют одно название — "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими собратьями, знатно избивал в этих краях большевиков. Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование — все самостоятельно сделали наши воины, — отметил офицер на боевом псевдо "Дискус".

По его убеждению, в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и одновременно успешно выполнить боевые задачи.

ВСУ провели испытания многофункциональных наземных дронов

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