ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів — фото
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ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів — фото

Сили оборони півдня України
дрон

Українські військові провели випробування багатофункціональних наземних дронів. Вони дістали назву "Махно".

Що відомо про випробування наземних дронів

У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів. Випробування відбулися успішно. Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою, — йдеться у повідомленні.

ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів

Що відомо про наземні дрони

На сьогодні є шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів

Усі наші дрони мають одну назву — "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків. Розробці дронів ми завдячуємо ініціативі знизу. Конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування — все самотужки зробили наші воїни, — зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".

На його переконання, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів

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