ЗСУ провели випробування багатофункціональних наземних дронів — фото

Українські військові провели випробування багатофункціональних наземних дронів. Вони дістали назву "Махно".
Що відомо про випробування наземних дронів
Що відомо про наземні дрони
На сьогодні є шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.
На його переконання, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.
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