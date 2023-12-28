Турецький ударний безпілотник Anka III успішно пройшов випробування — відео

Anka III – перший турецький безхвостовий БпЛА з турбовентиляторним двигуном. Він має конструкцію “літаючого крила” та може розвивати максимальну швидкість 787 км/год. Сьогодні пройшов його успішний перший політ.

Туреччина випробувала новий безпілотник Anka III

28 грудня турецький ударний безпілотник Anka III, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), здійснив свій перший політ.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у мережі Х (Twitter).

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

Наш безпілотний військовий літак Anka III, розроблений TAI, сьогодні успішно виконав свій перший політ, – зазначив Ердоган. Поширити

Anka III: що відомо

Anka III – перший турецький безхвостовий БпЛА з турбовентиляторним двигуном. Він має конструкцію “літаючого крила” та може розвивати максимальну швидкість 787 км/год. Його крейсерська швидкість 463 км/год. Автономність польоту 10 год.

Безпілотник Anka III призначений для знищення наземних цілей, у т.ч. придушення засобів ППО.

Варто зауважити, що Anka III – це безпілотник з малою радіолокаційною видимістю.

Дрон не має горизонтального та вертикального хвоста, тому його видимість досить низька. Також він обладнаний додатковими приборами, які дозволяють ще більше знизити видимість.

Технічні характеристики безпілотника: