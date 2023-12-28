Турецкий ударный беспилотник Anka III успешно прошел испытание — видео

Anka III – первый турецкий бесхвостовой БПЛА с турбовентиляторным двигателем. Он имеет конструкцию "летающего крыла" и может развивать максимальную скорость 787 км/ч. Сегодня прошел его успешный первый полет.

Турция опробовала новый беспилотник Anka III

28 декабря турецкий ударный беспилотник Anka III, разработанный компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), совершил свой первый полет.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сети Х (Twitter).

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

Наш беспилотный военный самолет Anka III, разработанный TAI, сегодня успешно выполнил свой первый полет, – отметил Эрдоган. Поделиться

Anka III: что известно

Anka III – первый турецкий бесхвостовой БПЛА с турбовентиляторным двигателем. Он имеет конструкцию "летающего крыла" и может развивать максимальную скорость 787 км/ч. Его крейсерская скорость 463 км/ч. Автономность полета 10 час.

Беспилотник Anka III предназначен для уничтожения наземных целей, в т.ч. подавление средств ПВО.

Стоит отметить, что Anka III – это беспилотник с малой радиолокационной видимостью.

Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, позволяющими еще больше снизить видимость.

Технические характеристики беспилотника: