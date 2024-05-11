У Білорусі вагнерівці готують операторів FPV-дронів для війни проти України — ЦНС

У так званих навчальних центрах Білорусі колишні вагнерівці продовжують навчати військових, зокрема управлінню безпілотниками, для подальшої участі у війні в Україні.

Що відомо про підготовку FPV-дронів для війни проти України

Зазначається, що інструктори з ПВК Вагнера впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.

Проте головний акцент на двотижневих курсах зосереджений саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами. За даними спротиву, після таких експрес-курсів військові відправляються на війну в Україну.

Втім, наголошується, що інструкторська робота та зарплата не влаштовує вагнерівців, тому в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де платять більше грошей.

За даними Центру нацспротиву, за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 людей до 400.

Що відомо про війну дронів в Україні

Як йдеться у матеріалі Forbes, протистояння операторів БПЛА тривають з 2022 року, але зараз ми бачимо іншу картину. Замість випадкових зіткнень відбуваються навмисні перехоплення, коли маленькі квадрокоптери атакують більші бомбардувальники.

Це схоже на схему Першої світової війни, коли примітивні біплани еволюціонували від розвідників до легких штурмових літаків, а потім до винищувачів, головним завданням яких було збити атакуючі бомбардувальники та отримати перевагу в повітрі.

Єдине, що могло ефективно впоратися з літаком, був інший літак. Майже сто років потому така ж дія розгортається в мініатюрі в боротьбі за контроль над повітряним простором безпілотників на низьких висотах.