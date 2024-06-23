Річниця заколоту Пригожина. Що насправді сталося з ПВК Вагнер

Як заявив журналістам представник Belpol, станом на червень 2024 року в таборі "Групи Вагнера" ​​в Білорусі можуть перебувати від 100 до 200 найманців.

ПВК Вагнер втратила свій вплив після заколоту Пригожина

Що важливо розуміти, офіційно основною базою для ПВК "Вагнер" станом на сьогодні залишається Білорусь — табір поряд із селом Мель у Могилівській області.

Як вдалося дізнатися журналістам, там деякий час базувалася переважна частина бойовиків після загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина в авіатрощі.

Варто також зазначити, що більшість із "вагнерівців" перебувають у загоні "Гром" (підрозділ білоруського МВС).

Колишніх "вагнерівців" зараз активно наймає "Африканський корпус" — нове військове формування, що підпорядковується Головному управлінню Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ), що має бази в Лівії та Судані, — йдеться в повідомленні. Поширити

Своєю думкою з цього приводу поділився експерт із зовнішньої та оборонної політики та ВПК Павло Лузін.

На його переконання, заколоти на кшталт тогорічного можуть повторитися через "інституційну дисфункцію російських силових відомств".

Люди там не виконують свій службовий обов'язок, вони починають ворушитися тільки за наказом, — зауважив фахівець, наводячи приклад теракту в "Крокус Сіті Холлі". Поширити

Дивіться інтерв'ю Online.UA з військовослужбовецем ЗСУ та партизаном Артемом Карякіним, який взяв на себе удар по ПВК "Вагнер" та управлінню ФСБ.

У Росії досі затримують поплічників Пригожина

22 червня стало відомо, що у країні-агресорці ФСБ організували "велику спецоперацію" щодо близьких соратників Євгена Пригожина.

Що важливо розуміти, її проводять до річниці так званого "маршу справедливості" ПВК "Вагнера" на Москву, який розпочався 23 червня 2023 року.

Згідно з останніми даними, операція триває в різних містах.

За словами інсайдерів, кілька днів тому на місці злочину взяли одного з першопрохідців кримінальної петербурзької журналістики Кирила Мєтєлєва.