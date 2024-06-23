Річниця заколоту Пригожина. Що насправді сталося з ПВК Вагнер

Як заявив журналістам представник Belpol, станом на червень 2024 року в таборі "Групи Вагнера" в Білорусі можуть перебувати від 100 до 200 найманців.
Головні тези:
- ПВК Вагнер втратила свій вплив після “Маршу справедливості” Євгена Пригожина.
- Експерт Павло Лузін оцінив можливість повторення заколоту у РФ через дисфункцію російських силових відомств.
- У Росії триває спецоперація проти родичів та поплічників Пригожина.
- Проведення операції співпадає з річницею “Маршу справедливості" на Москву, ініційованого ПВК Вагнер.
ПВК Вагнер втратила свій вплив після заколоту Пригожина
Що важливо розуміти, офіційно основною базою для ПВК "Вагнер" станом на сьогодні залишається Білорусь — табір поряд із селом Мель у Могилівській області.
Як вдалося дізнатися журналістам, там деякий час базувалася переважна частина бойовиків після загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина в авіатрощі.
Варто також зазначити, що більшість із "вагнерівців" перебувають у загоні "Гром" (підрозділ білоруського МВС).
Своєю думкою з цього приводу поділився експерт із зовнішньої та оборонної політики та ВПК Павло Лузін.
На його переконання, заколоти на кшталт тогорічного можуть повторитися через "інституційну дисфункцію російських силових відомств".
Дивіться інтерв'ю Online.UA з військовослужбовецем ЗСУ та партизаном Артемом Карякіним, який взяв на себе удар по ПВК "Вагнер" та управлінню ФСБ.
У Росії досі затримують поплічників Пригожина
22 червня стало відомо, що у країні-агресорці ФСБ організували "велику спецоперацію" щодо близьких соратників Євгена Пригожина.
Що важливо розуміти, її проводять до річниці так званого "маршу справедливості" ПВК "Вагнера" на Москву, який розпочався 23 червня 2023 року.
Згідно з останніми даними, операція триває в різних містах.
За словами інсайдерів, кілька днів тому на місці злочину взяли одного з першопрохідців кримінальної петербурзької журналістики Кирила Мєтєлєва.
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