В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали

Россияне подтвердили гибель "вагнеровцев" в Мали

Как отмечается, 22—27 июля наемники ПВК Вагнера вели боевые действия против Координационного движения Азавада и местной группировки Аль-Каида в районе населенного пункта Тин-Зауатин.

Утверждается, что под руководством российского боевика Сергея “Пруда” Шевченко наемники якобы отразили несколько атак повстанцев, но 27 июля их осталось трое. Сам Шевченко тоже погиб.

В заявлении не уточнили, сколько всего боевиков «ЧВК Вагнера» умерло. Однако повстанцы заявляли, что удалось убить около 20 «вагнеровцев».

Что этому предшествовало

28 июля стало известно, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки наемников «ЧВК Вагнера».

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli



DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti.



Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

На Ми-8, из крупнокалиберного пулемета убит командир вертолета. Правак вывел вертолет и посадил на безопасном расстоянии. Ми-24, вихревое кольцо. Экипаж жив в полном составе, говорится в сообщении. Поделиться

То есть оба вертолета были выведены из боя в результате точной стрельбы бойцами группировкой CSP-DPA.

По сообщению повстанческого движения Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.