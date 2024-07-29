В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали
Категория
Мир
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В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали

В "ЧВК Вагнера" ​​подтвердили смерть наемников РФ в Мали
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Источник:  online.ua

Российский телеграмм-канал "Разгрузка Вагнера", связываемый с руководством "ЧВК Вагнера", подтвердил смерть наемников на севере Мали.

Главные тезисы

  • После боев с повстанцами на севере Мали, боевики “ЧВК Вагнера” подтвердили гибель нескольких российских наемников.
  • Российские наемники из “ЧВК Вагнера” присутствуют в Мали с 2021 года по приглашению военной хунты для обеспечения “безопасности” в стране.
  • Вагнеровцы также пытаются установить влияние в нескольких африканских странах не только военное, но и экономическое и политическое.

Россияне подтвердили гибель "вагнеровцев" в Мали

Как отмечается, 22—27 июля наемники ПВК Вагнера вели боевые действия против Координационного движения Азавада и местной группировки Аль-Каида в районе населенного пункта Тин-Зауатин.

Утверждается, что под руководством российского боевика Сергея “Пруда” Шевченко наемники якобы отразили несколько атак повстанцев, но 27 июля их осталось трое. Сам Шевченко тоже погиб.

В заявлении не уточнили, сколько всего боевиков «ЧВК Вагнера» умерло. Однако повстанцы заявляли, что удалось убить около 20 «вагнеровцев».

Что этому предшествовало

28 июля стало известно, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки наемников «ЧВК Вагнера».

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших

На Ми-8, из крупнокалиберного пулемета убит командир вертолета. Правак вывел вертолет и посадил на безопасном расстоянии. Ми-24, вихревое кольцо. Экипаж жив в полном составе, говорится в сообщении.

То есть оба вертолета были выведены из боя в результате точной стрельбы бойцами группировкой CSP-DPA.

По сообщению повстанческого движения Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

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