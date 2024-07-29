У "ПВК Вагнера" підтвердили смерть найманців РФ у Малі
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У "ПВК Вагнера" підтвердили смерть найманців РФ у Малі

У "ПВК Вагнера" підтвердили смерть найманців РФ у Малі
Джерело:  online.ua

Російський телеграм-канал “Разгрузка Вагнера”, який повʼязують із керівництвом “ПВК Вагнера”, підтвердив смерть найманців на півночі Малі.

Головні тези:

  • Бойовики “ПВК Вагнера” підтвердили смерть своїх найманців в Малі під час бойових дій проти місцевих угруповань.
  • За підтвердженням телеграм-каналу “Разгрузка Вагнера” багато найманців загинули, включаючи керівника Сергія Шевченка.
  • Дії “ПВК Вагнера” в Малі стали причиною втрат серед угруповань повстанців та армії Малі.

Росіяни підтвердили загибель “вагнерівців” у Малі

Як зазначається, 22—27 липня найманці “ПВК Вагнера” вели бойові дії проти “Координаційного руху Азаваду” і місцевого угруповання “Аль-Каїда” у районі населеного пункту Тін-Зауатін.

Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія “Пруда” Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня їх залишилося троє. Сам Шевченко теж загинув.

У заяві не уточнили, скільки всього бойовиків “ПВК Вагнера” померло. Однак повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 «вагнерівців».

Що цьому передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера».

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих

На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі, - йдеться у повідомленні.

Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

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