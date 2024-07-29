У "ПВК Вагнера" підтвердили смерть найманців РФ у Малі

Росіяни підтвердили загибель “вагнерівців” у Малі

Як зазначається, 22—27 липня найманці “ПВК Вагнера” вели бойові дії проти “Координаційного руху Азаваду” і місцевого угруповання “Аль-Каїда” у районі населеного пункту Тін-Зауатін.

Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія “Пруда” Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня їх залишилося троє. Сам Шевченко теж загинув.

У заяві не уточнили, скільки всього бойовиків “ПВК Вагнера” померло. Однак повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 «вагнерівців».

Що цьому передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера».

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli



DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti.



Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі, - йдеться у повідомленні. Поширити

Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.

За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.