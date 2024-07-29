У "ПВК Вагнера" підтвердили смерть найманців РФ у Малі

Російський телеграм-канал “Разгрузка Вагнера”, який повʼязують із керівництвом “ПВК Вагнера”, підтвердив смерть найманців на півночі Малі.
Головні тези:
- Бойовики “ПВК Вагнера” підтвердили смерть своїх найманців в Малі під час бойових дій проти місцевих угруповань.
- За підтвердженням телеграм-каналу “Разгрузка Вагнера” багато найманців загинули, включаючи керівника Сергія Шевченка.
- Дії “ПВК Вагнера” в Малі стали причиною втрат серед угруповань повстанців та армії Малі.
Росіяни підтвердили загибель “вагнерівців” у Малі
Як зазначається, 22—27 липня найманці “ПВК Вагнера” вели бойові дії проти “Координаційного руху Азаваду” і місцевого угруповання “Аль-Каїда” у районі населеного пункту Тін-Зауатін.
Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія “Пруда” Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня їх залишилося троє. Сам Шевченко теж загинув.
У заяві не уточнили, скільки всього бойовиків “ПВК Вагнера” померло. Однак повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 «вагнерівців».
Що цьому передувало
28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера».
Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих
Тобто обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійцями угрупуванням CSP-DPA.
За повідомленням повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.
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