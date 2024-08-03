За інформацією журналістів видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами на території Малі, які протистоять армії діючого уряду та російським найманцям ПВК “Вагнер”.
Головні тези:
- Українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі, передаючи їм розвідувальну інформацію та навчаючи керуванню дронами.
- Під час запеклих боїв у Малі повстанці туареги ліквідували 84 російських найманці ПВК “Вагнер” та захопили військову техніку.
- Іміджеві втрати для Росії зростають.
- Дані про кількість вбитих і полонених найманців у Малі постійно уточнюються, що свідчить про важливість заходів, проведених українськими спецслужбами.
- Операції в Малі мають військові наслідки для Росії, зокрема перекидання додаткових найманців і терористів у регіон.
Що відомо про співпрацю українських спецслужб з туарегами у Малі
Журналісти видання із посиланням на джерела зазначають, що українські спецслужби передають туарегам необхідну розвідувальну інформацію та навчають керуванню дронами.
Що відомо про розгром повстанцями найманців ЧВК “Вагнер” у Малі
За інформацією видання Bloomberg із посиланням на повстанців-туарегів, протягом трьох днів запеклих боїв на півночі Малі було ліквідовано 84 російських найманців з ПВК “Вагнер” та 47 військових урядової армії.
Зазначається, що не менше 30 осіб з ворожих сил отримали поранення.
Окрім цього повстанцям вдалось захопити військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби.
Не менше 7 “вагнерівців” та військових армії Малі були захоплені у полон.
Зазначається, що це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі у 2021 році.
Російські найманці перебувають у Малі відтоді, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів у 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та найняла ПВК "Вагнер".
Між тим, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, монополія російських військових приватних компаній в інших країнах, які займаються грабунками та бандитською діяльністю, добігає кінця.
Він також напряму не підтвердив інформацію про участь спецпризначенців ГУР в операції в Малі, під час якої було розгромлено колону найманців російської ПВК "Вагнер".
Юсов зазначив, що Росія внаслідок цих подій несе іміджеві втрати.
Представник ГУР сказав, що дані про кількість вбитих "вагнерівців" в Малі уточнюються. Полонених було більше, але деяких з них обміняли на місці.
Юсов зазначає, що події в Малі мають і військові наслідки, бо після них Росія перекинула туди додаткові частини найманців і терористів з інших куточків, зокрема, Африки.
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