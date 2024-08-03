Українські спецпризначенці навчають туарегів у Малі керувати безпілотниками
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Українські спецпризначенці навчають туарегів у Малі керувати безпілотниками

Повстанці туареги
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Джерело:  Le Monde

За інформацією журналістів видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами на території Малі, які протистоять армії діючого уряду та російським найманцям ПВК “Вагнер”. 

Головні тези:

  • Українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі, передаючи їм розвідувальну інформацію та навчаючи керуванню дронами.
  • Під час запеклих боїв у Малі повстанці туареги ліквідували 84 російських найманці ПВК “Вагнер” та захопили військову техніку.
  • Іміджеві втрати для Росії зростають.
  • Дані про кількість вбитих і полонених найманців у Малі постійно уточнюються, що свідчить про важливість заходів, проведених українськими спецслужбами.
  • Операції в Малі мають військові наслідки для Росії, зокрема перекидання додаткових найманців і терористів у регіон.

Що відомо про співпрацю українських спецслужб з туарегами у Малі

Журналісти видання із посиланням на джерела зазначають, що українські спецслужби передають туарегам необхідну розвідувальну інформацію та навчають керуванню дронами.

Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими, - пояснює речник повстанців Мохамед Ельмаулуд Рамадан.

Українські спецслужби у Малі навчають туарегів керуванню дронами
Повстанці туареги у Малі

Що відомо про розгром повстанцями найманців ЧВК “Вагнер” у Малі

За інформацією видання Bloomberg із посиланням на повстанців-туарегів, протягом трьох днів запеклих боїв на півночі Малі було ліквідовано 84 російських найманців з ПВК “Вагнер” та 47 військових урядової армії.

Зазначається, що не менше 30 осіб з ворожих сил отримали поранення.

Окрім цього повстанцям вдалось захопити військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби.

Не менше 7 “вагнерівців” та військових армії Малі були захоплені у полон.

Зазначається, що це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі у 2021 році.

Російські найманці перебувають у Малі відтоді, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів у 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та найняла ПВК "Вагнер".

Між тим, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, монополія російських військових приватних компаній в інших країнах, які займаються грабунками та бандитською діяльністю, добігає кінця.

Про Сирію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Так, поважні ЗМІ повідомляють, і джерела повідомляють. Але факт залишається фактом - хтось таки атакував цю російську базу в Сирії і є відповідні наслідки ураження. Вочевидь держава-агресор має нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, а воєнні злочинці мають бути покарані, - зазначив Юсов.

Він також напряму не підтвердив інформацію про участь спецпризначенців ГУР в операції в Малі, під час якої було розгромлено колону найманців російської ПВК "Вагнер".

В різних куточках фігурує інформація. Нещодавно був Судан, потім Малі. Є ще декілька країн, події в яких не отримували розголосу в ЗМІ поки що. Ось Сирія. Вочевидь йдеться про те, що монополія у сфері бандитської та піратської "діяльності" російських ПВК у світі, зокрема, в Африці, добігає кінця, - пояснив представник ГУР.

Юсов зазначив, що Росія внаслідок цих подій несе іміджеві втрати.

Представник ГУР сказав, що дані про кількість вбитих "вагнерівців" в Малі уточнюються. Полонених було більше, але деяких з них обміняли на місці.

Юсов зазначає, що події в Малі мають і військові наслідки, бо після них Росія перекинула туди додаткові частини найманців і терористів з інших куточків, зокрема, Африки.

Це змушує ворога витрачати і відволікати сили і засоби, додаткові ресурси на захист власного контингенту. В цілому дуже добрі процеси і подяка тим сміливим і героїчим людям, які роблять подібні операції в різних куточках світу, - наголошує представник ГУР.

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