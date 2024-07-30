Як ліквідація вагнерівців у Малі вплине на подальші дії Путіна — аналітики

На думку аналітиків, знищення вагнерівців у Малі може призвести до виведення частини окупантів РФ з України.
Головні тези:
- Американські аналітики вказують на можливість заміни бойовиків Вагнера в Сахелі корпусом МО, що призведе до передислокації деяких військових із України.
- Після втрат у Малі російське військове командування може не розглядати заміну Вагнера у цьому регіоні як пріоритетне завдання.
- Ліквідація вагнерівців у Малі викликала обурення в Росії та може послужити приводом для змін у стратегії дій Путіна.
Чому Путін може ухвалити рішення про виведення частини окупантів з України
Американські аналітики зазначили, що кілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що Міноборони РФ зловтішається через втрат Групи Вагнера, і припускають, що російське військове керівництво використовує цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків Вагнера в Сахелі та повної їх заміни корпуси МО.
Деякі російські блогери цитували невстановлене джерело в адміністрації Путіна про те, що особовий склад Африканського корпусу замінить війська Вагнера у всій "Сахельській трійці" (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер).
В Інституті припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, аби належним чином замінити Групу Вагнера, зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.
Що цьому передувало
28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера».
Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.
Також стало відомо, що на півночі Малі в результі збройного нападу повстанців-туарегів було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК "Вагнер", серед яких пропагандист та автор популярного каналу Grey Zone.
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