Як ліквідація вагнерівців у Малі вплине на подальші дії Путіна — аналітики

На думку аналітиків, знищення вагнерівців у Малі може призвести до виведення частини окупантів РФ з України.

Чому Путін може ухвалити рішення про виведення частини окупантів з України

Американські аналітики зазначили, що кілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що Міноборони РФ зловтішається через втрат Групи Вагнера, і припускають, що російське військове керівництво використовує цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків Вагнера в Сахелі та повної їх заміни корпуси МО.

Деякі російські блогери цитували невстановлене джерело в адміністрації Путіна про те, що особовий склад Африканського корпусу замінить війська Вагнера у всій "Сахельській трійці" (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер).

В Інституті припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, аби належним чином замінити Групу Вагнера, зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" на Малі чи десь у Сахелі як пріоритетне завдання на цей час, — йдеться у звіті ISW Поширити

Що цьому передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера».

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків. Крім того, за словами військових під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

Також стало відомо, що на півночі Малі в результі збройного нападу повстанців-туарегів було ліквідовано та взято у полон десятки російських найманців з ПВК "Вагнер", серед яких пропагандист та автор популярного каналу Grey Zone.