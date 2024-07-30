Как ликвидация вагнеровцев в Мали повлияет на дальнейшие действия Путина — аналитики

По мнению аналитиков, уничтожение вагнеровцев в Мали может привести к выводу части оккупантов РФ из Украины.
Главные тезисы
- Российское военное руководство рассматривает замену Группы Вагнера на Африканский корпус в Сахеле, однако возможны сложности взаимозаменяемости.
- Инцидент с убийством и пленением российских наемников в Мали вызывает обсуждения о будущих шагах Путина в контексте международной политики.
- Потери Группы Вагнера в Мали могут влиять на стратегические решения российского лидера и внешнеполитические отношения РФ.
- Ситуация в Мали ставит под вопрос будущее участие российских наемников в регионе и вызывает предположения о возможных сценариях развития событий.
Почему Путин может принять решение о выводе части оккупантов из Украины
Американские аналитики отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блоггеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и Сахеле.
Некоторые российские блоггеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).
В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности, в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.
Что этому предшествовало
28 июля стало известно, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки наемников «ПВК Вагнера».
Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.
Также стало известно, что на севере Мали в результате вооруженного нападения повстанцев-туарегов были ликвидированы и взяты в плен десятки российских наемников из ППК "Вагнер", среди которых пропагандист и автор популярного канала Grey Zone.
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