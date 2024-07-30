Как ликвидация вагнеровцев в Мали повлияет на дальнейшие действия Путина — аналитики

По мнению аналитиков, уничтожение вагнеровцев в Мали может привести к выводу части оккупантов РФ из Украины.

Почему Путин может принять решение о выводе части оккупантов из Украины

Американские аналитики отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блоггеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и Сахеле.

Некоторые российские блоггеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности, в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.

Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенная во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" на Мали или где-то в Сахеле в качестве приоритетной задачи в настоящее время, — говорится в отчете ISW Поделиться

Что этому предшествовало

28 июля стало известно, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки наемников «ПВК Вагнера».

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, по словам военных, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.

Также стало известно, что на севере Мали в результате вооруженного нападения повстанцев-туарегов были ликвидированы и взяты в плен десятки российских наемников из ППК "Вагнер", среди которых пропагандист и автор популярного канала Grey Zone.