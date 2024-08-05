Республика Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной — в МИД отреагировали

Украинская сторона отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма» и оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия.

В МИД отреагировали на расторжение дипотношений с Мали

Министерство иностранных дел Украины сделало соответствующее заявление.

Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидно и поспешно… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы «поддержке». Поделиться

В ведомстве акцентировали, что именно Украина в ХХ веке как одна из основательниц Организации Объединенных Наций активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе Республики Малые.

Российская Федерация, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.

Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию. При этом игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности «Вагнер», используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.

В этом контексте в МИД подчеркнули, что Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали.

Малы разорвала дипломатические отношения с Украиной

Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной якобы из-за роли ГУР в уничтожении наемников "Вагнера".

Об этом пишет CNN со ссылкой на телевизионное обращение спикера правительства Мали полковника Абдулайе Майги.

Малые разорвало дипломатические отношения с Украиной после того, как Киев предоставил малым повстанцам разведывательные данные, использованные для устройства засады на членов группы "Вагнера" в июле. Поделиться

Отмечается, что решение о расторжении дипотношений вступает в силу немедленно.

Переходное правительство республики Мали осуждает враждебность украинских властей, несмотря на то, что Мали всегда призывало к мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной.

CNN напоминает, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее подтвердил предоставление малийским повстанцам "необходимой информации, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников".