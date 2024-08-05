Республика Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной — в МИД отреагировали

Украинская сторона отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма» и оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия.
Главные тезисы
- Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке терроризма, на что украинская сторона отвечает отрицанием и утверждением своего соблюдения международного права.
- Раскрыто, что разрыв дипломатических связей связан с разведывательными данными для операции туарегов против боевиков из российской ЧВК “Вагнер” в Мали, предоставленными украинской стороной.
- Киев активно отвергает обвинения Мали, подчеркивая свою позицию по соблюдению норм международного права и поддержке независимости других стран, включая африканские нации.
- Украина оставляет за собой право на политико-дипломатическое реагирование на решение Мали, не предоставившей явных доказательств причастности Украины к инциденту на севере страны.
В МИД отреагировали на расторжение дипотношений с Мали
Министерство иностранных дел Украины сделало соответствующее заявление.
В ведомстве акцентировали, что именно Украина в ХХ веке как одна из основательниц Организации Объединенных Наций активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе Республики Малые.
Российская Федерация, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.
Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию. При этом игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности «Вагнер», используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.
В этом контексте в МИД подчеркнули, что Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали.
Малы разорвала дипломатические отношения с Украиной
Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной якобы из-за роли ГУР в уничтожении наемников "Вагнера".
Об этом пишет CNN со ссылкой на телевизионное обращение спикера правительства Мали полковника Абдулайе Майги.
Отмечается, что решение о расторжении дипотношений вступает в силу немедленно.
Переходное правительство республики Мали осуждает враждебность украинских властей, несмотря на то, что Мали всегда призывало к мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной.
CNN напоминает, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее подтвердил предоставление малийским повстанцам "необходимой информации, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников".
Коалиция антиправительственных группировок на севере Мали в течение трех дней ожесточенных боев в конце июля уничтожила 84 наемника из российского ППК "Вагнер" и 47 малийских военнослужащих. Это самые большие потери преступной российской ПИК "Вагнер" за все годы ее присутствия в Африке.
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