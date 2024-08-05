Республіка Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною — у МЗС відреагували

Українська сторона відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито «підтримці Україною міжнародного тероризму» і залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії.

У МЗС відреагували на розірвання дипвідносин з Малі

Міністерство закордонних справ України зробило відповідну заяву.

Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним… Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито «підтримці Україною міжнародного тероризму». Поширити

У відомстві акцентували, що саме Україна у ХХ столітті як одна з засновниць Організації Об’єднаних Націй активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.

Натомість Російська Федерація, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє.

Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події. При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема «Вагнер», використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.

У цьому контексті у МЗС наголосили, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі.

Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною

Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною нібито через роль ГУР у знищенні найманців “Вагнера”.

Про це пише CNN із посиланням на телевізійне звернення речника уряду Малі полковника Абдулає Майги.

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після того, як Київ надав малійським повстанцям розвідувальні дані, використані для влаштування засідки на членів групи “Вагнера” у липні. Поширити

Зазначається, що рішення про розірвання дипвідносин набуває чинності негайно.

Перехідний уряд республіки Малі засуджує ворожість української влади, яка не зважає на те, що Малі завжди закликало до мирного розвʼязання конфлікту між РФ та Україною.

CNN нагадує, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше підтвердив надання малійським повстанцям “необхідної інформації, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців”.