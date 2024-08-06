Головне управління розвідки Міноборони України показало успішну роботу українських БпЛА, які знищують позиції злочинної армії РФ на фронті.

Що відомо про успішне знищення дронами ГУР позицій армії РФ на передовій

Працює група Партизана 9 департаменту ГУР МО України ― їхні дрони-камікадзе з’являються у найпотрібніших і найнеочікуваніших для ворога місцях. Горить важка й легка автомобільна техніка російських окупантів, їхні комплекси спостереження "Муром", ангари й цехи, які росіяни використовують для військової логістики, а також польові укріплення ворога, - йдеться у дописі до відео ГУР. Поширити

У відомстві зазначили, що перебування окупаційної армії РФ на українській території має бути нестерпним для російських окупантів.

Що відомо про успішні атаки дронів ГУР по позиціях армії РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали роботу легіонерів зі знищення складів та засобів РЕБ злочинної армії РФ поряд із українсько-російським кордоном.

Зазначається, що у відео представлена робота бійців тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону.

Зокрема, бійці за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.

Зазначається, що за допомогою дронів було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном.