Головне управління розвідки Міноборони України показало успішну роботу українських БпЛА, які знищують позиції злочинної армії РФ на фронті.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міноборони України показало роботу українських БпЛА, які знищують позиції злочинної армії РФ на фронті.
- Дрони-камікадзе групи Партизан 9 департаменту ГУР МО України з’являються у найнеочікуваніших для ворога місцях, знищуючи важку і легку техніку, спостереження та укріплення російських окупантів.
- Робота тактичної групи ГУР “Афіна” Міжнародного легіону показала успішні атаки ударними FPV-дронами на ворожі об’єкти на території Сумської області поряд із російським кордоном.
- Перебування окупаційної армії РФ на українській території має бути нестерпним для російських окупантів, за словами представників ГУР.
- Відео від ГУР свідчить про ефективне використання дронів українськими військовими для знищення ворожих позицій, спостереження та логістики на передовій.
Що відомо про успішне знищення дронами ГУР позицій армії РФ на передовій
У відомстві зазначили, що перебування окупаційної армії РФ на українській території має бути нестерпним для російських окупантів.
Що відомо про успішні атаки дронів ГУР по позиціях армії РФ
У Головному управлінні розвідки Міноборони показали роботу легіонерів зі знищення складів та засобів РЕБ злочинної армії РФ поряд із українсько-російським кордоном.
Зазначається, що у відео представлена робота бійців тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону.
Зокрема, бійці за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.
Зазначається, що за допомогою дронів було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном.
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