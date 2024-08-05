Удар по аеродрому РФ Морозовськ. ГУР підтвердило знищення Су-34 та складу БК

Внаслідок атаки ЗСУ по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зʼявилися нові деталі “бавовни” на аеродромі “Морозовськ”

Як повідомили в українській розвідці внаслідок вогневого ураження військового аеродрому РФ “Морозовск” знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Окрім цього повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

ГУР зазначає, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі “Морозовск”, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Морозовськ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони 3 серпня завдали удару по аеродрому Морозовськ, а саме по складах з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України. Поширити

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях.

Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.