Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК
Категория
Украина
Дата публикации

Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК

ГУР
Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК
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В результате атаки ВСУ по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Главные тезисы

  • ГУР подтверждает уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-34 и боеприпасов на аэродроме Морозовск.
  • Атака ВСУ привела к повреждению еще двух российских самолетов того же типа, а также уничтожению вражеского состава авиационного вооружения.
  • Силы обороны Украины успешно выполнены задание по удару на аэродром Морозовск совместно с СБУ и ГРУ Минобороны Украины.
  • В результате атаки также были атакованы нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в нескольких областях России.

Появились новые детали "бавовны" на аэродроме "Морозовск"

Как сообщили в украинской разведке в результате огневого поражения военного аэродрома РФ "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

ГУР отмечает, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома Морозовск

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

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