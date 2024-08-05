Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК

В результате атаки ВСУ по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
Главные тезисы
- ГУР подтверждает уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-34 и боеприпасов на аэродроме Морозовск.
- Атака ВСУ привела к повреждению еще двух российских самолетов того же типа, а также уничтожению вражеского состава авиационного вооружения.
- Силы обороны Украины успешно выполнены задание по удару на аэродром Морозовск совместно с СБУ и ГРУ Минобороны Украины.
- В результате атаки также были атакованы нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в нескольких областях России.
Появились новые детали "бавовны" на аэродроме "Морозовск"
Как сообщили в украинской разведке в результате огневого поражения военного аэродрома РФ "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.
Кроме того, полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
ГУР отмечает, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома Морозовск
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
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