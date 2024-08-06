Что известно об успешном уничтожении дронами ГУР позиций армии РФ на передовой

Работает группа Партизана 9 департамента ГУР МО Украины - их дроны-камикадзе появляются в самых нужных и неожиданных для врага местах. Горит тяжелая и легкая автомобильная техника российских окупантов, их комплексы наблюдения "Муром", ангары и цеха, используемые россиянами для военной логистики, а также полевые укрепления врага, - говорится в сообщении к видео ГУР. Поделиться

В ведомстве отметили, что пребывание оккупационной армии РФ на украинской территории должно быть невыносимым для российских оккупантов.

Что известно об успешных атаках дронов ГУР по позициям армии РФ

В Главном управлении разведки Минобороны показали работу легионеров по уничтожению складов и средств РЭБ преступной армии РФ рядом с украинско-российской границей.

В видео представлена работа бойцов тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона.

В частности, бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают цели преступной армии РФ.

Отмечается, что с помощью дронов был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей.