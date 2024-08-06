Главное управление разведки Минобороны Украины показало успешную работу украинских БПЛА, уничтожающих позиции преступной армии РФ на фронте.
Главные тезисы
- БПЛА ГУР уничтожают позиции армии РФ на передовой.
- Дроны-камикадзе группы Партизан 9 департамента ГУР уничтожают технику, объекты логистики и укрепления врага.
- ГУР также демонстрирует эффективное использование ударных FPV-дронов для атак на российские объекты на границе с Украиной.
- Пребывание оккупационной армии РФ должно стать невыносимым для российских оккупантов в результате успешных действий украинских военных.
- Видео от ГУР свидетельствует о высокой эффективности использования дронов для уничтожения враждебных позиций и наблюдения на передовой.
Что известно об успешном уничтожении дронами ГУР позиций армии РФ на передовой
В ведомстве отметили, что пребывание оккупационной армии РФ на украинской территории должно быть невыносимым для российских оккупантов.
Что известно об успешных атаках дронов ГУР по позициям армии РФ
В Главном управлении разведки Минобороны показали работу легионеров по уничтожению складов и средств РЭБ преступной армии РФ рядом с украинско-российской границей.
В видео представлена работа бойцов тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона.
В частности, бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают цели преступной армии РФ.
Отмечается, что с помощью дронов был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей.
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