В Главном управлении разведки Минобороны показали работу легионеров по уничтожению складов и средств РЭБ преступной армии РФ рядом с украинско-российской границей.
Главные тезисы
- Международный легион ГУР активно уничтожает склады боеприпасов и средства РЭБ российской армии на границе с Украиной.
- Украинские военные успешно используют ударные FPV-дроны для атак на российскую военную технику и объекты оккупантов.
- Дроны весом всего в 2 кг нанесли поражение 12-тонному вертолету Ми-8 преступной армии РФ, демонстрируя их высокую эффективность в боевых действиях.
- Украинские военные задействуют около 100 тыс. ударных FPV-дронов ежемесячно в борьбе против российских вооруженных сил.
- FPV-дроны оказываются эффективными средствами для поражения вражеских сил и объектов на территории, прилегающей к границе с Россией.
Как легионеры ГУР уничтожают склады боеприпасов и средства РЭБ оккупационной армии РФ
В видео представлена работа бойцов тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона.
В частности, бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают целые преступные армии РФ.
Отмечается, что с помощью дронов был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей.
Что известно о последствиях последних дроновых атак Украины по объектам РФ
БПЛА украинского производства весом в 2 кг сбил 12-тонный вертолет преступной армии РФ Ми-8 в среду, 31 июля.
Каждый месяц украинские военные задействуют вдоль линии фронта около 100 тыс. ударных FPV-дронов.
Эти недорогие дроны таранят военную технику оккупационной армии РФ и преследуют подразделения преступной армии РФ на открытой местности.
Они также ведут огонь по артиллерийским расчетам русских окупантов.
31 июля один из таких небольших FPV-дронов, которым дистанционно управлял оператор с гарнитурой виртуальной реальности, поразил российский вертолет Ми-8.
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