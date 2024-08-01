Международный легион ГУР уничтожил склады боеприпасов РФ вблизи границы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Международный легион ГУР уничтожил склады боеприпасов РФ вблизи границы — видео

ГУР
Военные ВСУ
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В Главном управлении разведки Минобороны показали работу легионеров по уничтожению складов и средств РЭБ преступной армии РФ рядом с украинско-российской границей.

Главные тезисы

  • Международный легион ГУР активно уничтожает склады боеприпасов и средства РЭБ российской армии на границе с Украиной.
  • Украинские военные успешно используют ударные FPV-дроны для атак на российскую военную технику и объекты оккупантов.
  • Дроны весом всего в 2 кг нанесли поражение 12-тонному вертолету Ми-8 преступной армии РФ, демонстрируя их высокую эффективность в боевых действиях.
  • Украинские военные задействуют около 100 тыс. ударных FPV-дронов ежемесячно в борьбе против российских вооруженных сил.
  • FPV-дроны оказываются эффективными средствами для поражения вражеских сил и объектов на территории, прилегающей к границе с Россией.

Как легионеры ГУР уничтожают склады боеприпасов и средства РЭБ оккупационной армии РФ

В видео представлена работа бойцов тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона.

В частности, бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают целые преступные армии РФ.

Отмечается, что с помощью дронов был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей.

От искусных точных ударов FPV-дронами пылают российские полевые склады боеприпасов, местонахождение личного состава врага и его средства РЭБ, - подчеркивается в сообщении ГУР.

Что известно о последствиях последних дроновых атак Украины по объектам РФ

БПЛА украинского производства весом в 2 кг сбил 12-тонный вертолет преступной армии РФ Ми-8 в среду, 31 июля.

Каждый месяц украинские военные задействуют вдоль линии фронта около 100 тыс. ударных FPV-дронов.

Эти недорогие дроны таранят военную технику оккупационной армии РФ и преследуют подразделения преступной армии РФ на открытой местности.

Они также ведут огонь по артиллерийским расчетам русских окупантов.

31 июля один из таких небольших FPV-дронов, которым дистанционно управлял оператор с гарнитурой виртуальной реальности, поразил российский вертолет Ми-8.

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