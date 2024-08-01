В Главном управлении разведки Минобороны показали работу легионеров по уничтожению складов и средств РЭБ преступной армии РФ рядом с украинско-российской границей.

Как легионеры ГУР уничтожают склады боеприпасов и средства РЭБ оккупационной армии РФ

В видео представлена работа бойцов тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона.

В частности, бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают целые преступные армии РФ.

Отмечается, что с помощью дронов был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей.

От искусных точных ударов FPV-дронами пылают российские полевые склады боеприпасов, местонахождение личного состава врага и его средства РЭБ, - подчеркивается в сообщении ГУР. Поделиться

Что известно о последствиях последних дроновых атак Украины по объектам РФ

БПЛА украинского производства весом в 2 кг сбил 12-тонный вертолет преступной армии РФ Ми-8 в среду, 31 июля.

Каждый месяц украинские военные задействуют вдоль линии фронта около 100 тыс. ударных FPV-дронов.

Эти недорогие дроны таранят военную технику оккупационной армии РФ и преследуют подразделения преступной армии РФ на открытой местности.

Они также ведут огонь по артиллерийским расчетам русских окупантов.

31 июля один из таких небольших FPV-дронов, которым дистанционно управлял оператор с гарнитурой виртуальной реальности, поразил российский вертолет Ми-8.