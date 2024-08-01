У Головному управлінні розвідки Міноборони показали роботу легіонерів зі знищення складів та засобів РЕБ злочинної армії РФ поряд із українсько-російським кордоном.

Як легіонери ГУР знищують склади боєприпасів та засоби РЕБ окупаційної армії РФ

Зазначається, що у відео представлена робота бійців тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону.

Зокрема, бійці за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.

Зазначається, що за допомогою дронів було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном.

Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ, - підкреслюється у повідомленні ГУР. Поширити

Що відомо про наслідки останніх дронових атак України по об’єктах РФ

БпЛА українського виробництва вагою у 2 кг збив 12-тонний вертоліт злочинної армії РФ Мі-8 в середу, 31 липня.

Кожного місяця українські військові задіють уздовж лінії фронту близько 100 тис ударних FPV-дронів.

Ці недорогі дрони таранять військову техніку окупаційної армії РФ та переслідують підрозділи злочинної армії РФ на відкритій місцевості.

Вони також ведуть вогонь по артилерійських розрахунках російських окупантів.

31 липня один з таких невеликих FPV-дронів, яким дистанційно керував оператор із гарнітурою віртуальної реальності, вразив російський вертоліт Мі-8.