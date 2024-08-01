У Головному управлінні розвідки Міноборони показали роботу легіонерів зі знищення складів та засобів РЕБ злочинної армії РФ поряд із українсько-російським кордоном.
Головні тези:
- Міжнародний легіон ГУР активно знищує склади боєприпасів та засоби РЕБ РФ поблизу кордону з Україною.
- Бійці тактичної групи ГУР "Афіна" використовують ударні FPV-дрони для успішного знищення об’єктів ворога.
- Українські військові використовують недорогі FPV-дрони для атак на техніку та об’єкти російських окупантів.
- Остання дронова атака українських сил збила 12-тонний вертоліт Мі-8 злочинної армії РФ.
- FPV-дрони виявляються ефективними засобами ведення бойових дій проти ворожих сил українських військ.
Як легіонери ГУР знищують склади боєприпасів та засоби РЕБ окупаційної армії РФ
Зазначається, що у відео представлена робота бійців тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону.
Зокрема, бійці за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.
Зазначається, що за допомогою дронів було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном.
Що відомо про наслідки останніх дронових атак України по об’єктах РФ
БпЛА українського виробництва вагою у 2 кг збив 12-тонний вертоліт злочинної армії РФ Мі-8 в середу, 31 липня.
Кожного місяця українські військові задіють уздовж лінії фронту близько 100 тис ударних FPV-дронів.
Ці недорогі дрони таранять військову техніку окупаційної армії РФ та переслідують підрозділи злочинної армії РФ на відкритій місцевості.
Вони також ведуть вогонь по артилерійських розрахунках російських окупантів.
31 липня один з таких невеликих FPV-дронів, яким дистанційно керував оператор із гарнітурою віртуальної реальності, вразив російський вертоліт Мі-8.
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