ГУР провело наймасштабнішу кібератаку на фінсектор і урядові ресурси РФ. Які результати

Надвечір 30 липня кіберфахівці ГУР МОУ завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструкту держави-агресора, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це повідомляють джерела online.ua в українській розвідці.

Відомі результати наймасштабнішої кібератаки ГУР на фінсектор і урядові ресурси РФ

Що важливо розуміти, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії держави-терориста проти України.

Фото: скриншот

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак «Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

Не припиняються збої в роботі вебресурсів МО РФ, МВС та ФНС.

Фото: скриншот

У Росії вже визнали потужність кібератаки ГУР

Варто звернути увагу на те, що в російських ЗМІ назвали цей кіберудар, “ймовірно, найпотужнішим в історії”, “килимовими хакерськими атаками” та “великим наступом кібервійськ”.

Фото: скриншот

У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами.

За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак — «невтішні».

Фото: скриншот