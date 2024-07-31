ГУР провело наймасштабнішу кібератаку на фінсектор і урядові ресурси РФ. Які результати

Надвечір 30 липня кіберфахівці ГУР МОУ завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструкту держави-агресора, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це повідомляють джерела online.ua в українській розвідці.
Головні тези:
- Атака тривала тиждень і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, провайдерів телекомунікаційних послуг, соціальні мережі та десятки інших сервісів.
- Усі атаковані ресурси були пов'язані з підтримкою або фінансуванням збройної агресії РФ проти України.
- Кіберфахівцям ГУР вдалося завдати колосальної шкоди ворогу, що публічно визнала навіть роспропаганда.
Відомі результати наймасштабнішої кібератаки ГУР на фінсектор і урядові ресурси РФ
Що важливо розуміти, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.
Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії держави-терориста проти України.
Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак «Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.
Окрім того, наголошується, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.
Не припиняються збої в роботі вебресурсів МО РФ, МВС та ФНС.
У Росії вже визнали потужність кібератаки ГУР
Варто звернути увагу на те, що в російських ЗМІ назвали цей кіберудар, “ймовірно, найпотужнішим в історії”, “килимовими хакерськими атаками” та “великим наступом кібервійськ”.
У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами.
За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак — «невтішні».
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