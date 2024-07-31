ГУР провело наймасштабнішу кібератаку на фінсектор і урядові ресурси РФ. Які результати
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР провело наймасштабнішу кібератаку на фінсектор і урядові ресурси РФ. Які результати

кібератака
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Джерело:  online.ua

Надвечір 30 липня кіберфахівці ГУР МОУ завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструкту держави-агресора, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.  Про це повідомляють джерела online.ua в українській розвідці.

Головні тези:

  • Атака тривала тиждень і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, провайдерів телекомунікаційних послуг, соціальні мережі та десятки інших сервісів.
  • Усі атаковані ресурси були пов'язані з підтримкою або фінансуванням збройної агресії РФ проти України.
  • Кіберфахівцям ГУР вдалося завдати колосальної шкоди ворогу, що публічно визнала навіть роспропаганда.

Відомі результати наймасштабнішої кібератаки ГУР на фінсектор і урядові ресурси РФ

Що важливо розуміти, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії держави-терориста проти України.

Фото: скриншот

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак «Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

Не припиняються збої в роботі вебресурсів МО РФ, МВС та ФНС.

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У Росії вже визнали потужність кібератаки ГУР

Варто звернути увагу на те, що в російських ЗМІ назвали цей кіберудар, “ймовірно, найпотужнішим в історії”, “килимовими хакерськими атаками” та “великим наступом кібервійськ”.

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У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами.

За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак — «невтішні».

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Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще цікавіших подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского «Чєбурнету» з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії, — прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ.

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