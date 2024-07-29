ГУР здійснило кібератаку на Центробанк Росії — джерела

Уранці 29 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували Центробанк РФ. Про це Online.UA повідомили власні джерела у розвідці.
Головні тези:
- Фахівці ГУР 29 липня виконали атаку на онлайн-ресурси Росії.
- Кібератака призвела до перебоїв та недоступності для користувачів сайтів та соцмереж Центробанку Росії.
- Українська розвідка отримала доступ до баз даних російських фінансових установ, що стало наслідком масштабної кібератаки.
- Кібератака триває з 23 липня та охопила такі установи, як ВТБ-Банк, Альфа Банк, Райффайзен банк, Газпромбанк та інші.
- Сервіси багатьох російських банків стали недоступними для користувачів, що викликало проблеми з використанням банкоматів та онлайн-сервісів.
Фахівці ГУР здійснили кібератаку на російські банківські ресурси
Зокрема приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів.
У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.
Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.
Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку.
У ГУР розповіли про наслідки масштабної кібератаки на Росію
Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на банківський сектор РФ, який залучений у фінансуванні збройної агресії Росії, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, під кіберудар потрапили й банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.
За словами інсайдерів в українській розвідці, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.
Станом на 27 липня користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.
Безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують ВПК держави-терориста, триває з 23 липня. Ураження зазнали, зокрема, ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. РФ» та Банк Росії.
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