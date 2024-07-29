ГУР здійснило кібератаку на Центробанк Росії — джерела

Уранці 29 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували Центробанк РФ. Про це Online.UA повідомили власні джерела у розвідці.

Фахівці ГУР здійснили кібератаку на російські банківські ресурси

Зокрема приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів.

У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку.

Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема, атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу. Поширити

У ГУР розповіли про наслідки масштабної кібератаки на Росію

Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на банківський сектор РФ, який залучений у фінансуванні збройної агресії Росії, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, під кіберудар потрапили й банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

За словами інсайдерів в українській розвідці, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.

Станом на 27 липня користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.