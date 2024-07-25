Інтернет-апокаліпсис у Росії. Ворожа цифрова інфраструктура посипалась після кіберудару ГУР — джерела
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Інтернет-апокаліпсис у Росії. Ворожа цифрова інфраструктура посипалась після кіберудару ГУР — джерела

Хакер
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Джерело:  online.ua

Кіберфахівці ГУР МОУ продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру, залучену в забезпеченні військової агресії РФ проти України. На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у силах безпеки та оборони.

Головні тези:

  • Кібератака ГУР МОУ призвела до масових збоїв у російських фінансових установах, соцмережах та розважальних ресурсах.
  • Спостерігається хаос з оплатою послуг, доступом до особистих кабінетів та нестабільна робота інтернет-провайдерів у Росії.
  • Російські ЗМІ визнають кібератаку як “інтернет-апокаліпсис”.

ГУР влаштував інтернет-апокаліпсис у Росії: що відомо

25 липня під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа-банк, СберБанк, Райффайзен-банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк та іБанк. На другий день атаки до них додалися Промсвязьбанк та Почта Банк, а також російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії «Авіто».

Сьогодні уражені також російська соцмережа VK, месенджер Discord, «Система швидких платежів «СБП», Національна система платіжних карт «НСПК» та ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

Окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, наприклад, ВТБ, визнали, що намагаються впоратися з «масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону» та подолати її наслідки.

РосЗМІ про кібератаку

Проте онлайн-сервіси фінансових установ по всій країні вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками. Через це клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції.

РосЗМІ про кібератаку

Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Теле2 та Ростелекому — вони також атаковані українськими кіберфахівцями.

РосЗМІ про кібератаку

Як зазначають ворожі ЗМІ, хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару. Повідомляється, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі на всій території РФ. В окремих російських медіа називають нинішні події «інтернет-апокаліпсисом» і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.

Нагадаємо, що масштабна кібератака розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Як повідомляють джерела Online. UA в ГУР, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Що відомо про нову кібератаку ГУР на Росію

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему держави-агресорки. Про це повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці.

Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.

На Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки «політично мотивованих хакерів». Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Насправді, росіяни таким чином досягають «цілей сво», яка, як відомо, іде «по плану». росія і кріпосні путіна повертаються до «істоков» і «скрєп»: «натівський» інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як «ворожі ліберальні цінності». Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем «імпортозамєщєніє» у форматі дерев’яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису. Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу, — прокоментував ситуацію співрозмовник в ГУР МОУ.

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