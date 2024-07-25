Интернет-апокалипсис в России. Вражеская цифровая инфраструктура посыпалась после киберудара ГУР — источники

Киберспециалисты ГУР МОУ продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, вовлеченную в обеспечение военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенджеры и развлекательные ресурсы. Об этом сообщает Online.UA, ссылаясь на собственные источники в силах безопасности и обороны.
Главные тезисы
- Масштабная кибератака ГУР МОУ на российскую цифровую инфраструктуру вызвала хаос с оплатой услуг и доступом к личным кабинетам.
- Российские финансовые учреждения, соцсети и развлекательные ресурсы подверглись массовым сбоям.
- Около 20 крупнейших банков, соцсетей и сервисов для размещения объявлений стали целями кибератаки ГУР.
- Российская цифровая инфраструктура испытывает сложности из-за атаки украинских киберспециалистов.
- Ситуацию осложняет нестабильная работа интернет-провайдеров, таких как Билайн, МегаФон, МТС, Теле2 и Ростелеком.
ГУР устроил интернет-апокалипсис в России: что известно
25 июля под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности, Альфа-банк, СберБанк, Райффайзен-банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк. На второй день атаки к ним добавились Промсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях «Авито».
Сегодня поражены также российская соцсеть VK, мессенджер Discord, Система быстрых платежей «СБП», Национальная система платежных карт «НСПК» и ресурс кино-видео просмотра Lampa.
Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, например ВТБ, признали, что пытаются справиться с «масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы» и преодолеть ее последствия.
Однако онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.
Ситуацию усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности, Билайна, МегаФона, МТС, Теле2 и Ростелекома — они также атакованы украинскими киберспециалистами.
Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар. Сообщается, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи на всей территории РФ. В отдельных российских медиа называют нынешние события интернет-апокалипсисом и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.
Что известно о новой кибератаке ГУР в Россию
С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему государства-агрессорки. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.
Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.
Также отмечаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.
В России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки «политически мотивированных хакеров». В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.
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