Интернет-апокалипсис в России. Вражеская цифровая инфраструктура посыпалась после киберудара ГУР — источники

Киберспециалисты ГУР МОУ продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, вовлеченную в обеспечение военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенджеры и развлекательные ресурсы. Об этом сообщает Online.UA, ссылаясь на собственные источники в силах безопасности и обороны.

ГУР устроил интернет-апокалипсис в России: что известно

25 июля под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности, Альфа-банк, СберБанк, Райффайзен-банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк. На второй день атаки к ним добавились Промсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях «Авито».

Сегодня поражены также российская соцсеть VK, мессенджер Discord, Система быстрых платежей «СБП», Национальная система платежных карт «НСПК» и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, например ВТБ, признали, что пытаются справиться с «масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы» и преодолеть ее последствия.

РосСМИ о кибератаке

Однако онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.

РосСМИ о кибератаке

Ситуацию усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности, Билайна, МегаФона, МТС, Теле2 и Ростелекома — они также атакованы украинскими киберспециалистами.

РосСМИ о кибератаке

Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар. Сообщается, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи на всей территории РФ. В отдельных российских медиа называют нынешние события интернет-апокалипсисом и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

Напомним, что масштабная кибератака началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте. Как сообщают источники Online. UA в ГУР, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается. Поделиться

Что известно о новой кибератаке ГУР в Россию

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему государства-агрессорки. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.

Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Также отмечаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.

В России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки «политически мотивированных хакеров». В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.