ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему государства-агрессора. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.
Главные тезисы
- Массированная кибератака специалистов ГУР МОУ нанесла удар по банковской системе РФ, приведя к сбоям в работе платежных систем и мобильных приложений.
- Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — некоторые из банков, пострадавших от кибератаки.
- Киберактивисты успешно провели серию кибератак на российские компании, поддерживающие войну РФ против Украины.
- Целью кибератак было не только уничтожение данных и оборудования, но и парализация работы компаний и создание психологического давления на территории России.
- Возможные последствия кибератак могут привести к финансовым убыткам и серьезным нарушениям работы критически важных систем.
Что известно о новой кибератаке ГУР на Россию
Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.
Также отмечаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.
Пользователи по всей территории РФ жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений.
В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в Альфа-банке, СберБанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.
Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем террористов — «Системы скорых платежей «СБП» и Национальной системы платежных карт «НСПК».
Также российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".
В России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки «политически мотивированных хакеров». В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.
Что известно о предыдущих кибератаках на компании РФ
Как уже упоминалось ранее, недавно ГУР и киберактивисты вместе провели серию успешных кибератак на российские компании, активно поддерживающие войну РФ против Украины.
За считанные дни удалось:
уничтожить более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" — разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для войск РФ;
успешно стереть данные на 8 серверах компании "Orient Systems", разрабатывающей и поставляющей оборудование для навигации
уничтожить все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком".
Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России, пояснили в ГУР.
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