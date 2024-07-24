ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники
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Проиcшествия
Дата публикации

ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники

ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники
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Источник:  online.ua

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов ГУР МОУ на банковскую систему государства-агрессора. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.

Главные тезисы

  • Массированная кибератака специалистов ГУР МОУ нанесла удар по банковской системе РФ, приведя к сбоям в работе платежных систем и мобильных приложений.
  • Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — некоторые из банков, пострадавших от кибератаки.
  • Киберактивисты успешно провели серию кибератак на российские компании, поддерживающие войну РФ против Украины.
  • Целью кибератак было не только уничтожение данных и оборудования, но и парализация работы компаний и создание психологического давления на территории России.
  • Возможные последствия кибератак могут привести к финансовым убыткам и серьезным нарушениям работы критически важных систем.

Что известно о новой кибератаке ГУР на Россию

Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Также отмечаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.

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Пользователи по всей территории РФ жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений.

В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в Альфа-банке, СберБанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем террористов — «Системы скорых платежей «СБП» и Национальной системы платежных карт «НСПК».

Также российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".

Фото — РосСМИ
Фото — РосСМИ

В России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки «политически мотивированных хакеров». В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.

На самом деле, россияне таким образом достигают целей сво, которая, как известно, идет по плану. россия и крепостные путины возвращаются к «истокам» и «скрапам»: «натовский» интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как «враждебные либеральные ценности». Это удачный момент, чтобы в полной мере претворить в жизнь вожделенное кремлем «импортозамещение» в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи. Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь этот доступ, — прокомментировал ситуацию собеседник в ГУР МОУ.

Что известно о предыдущих кибератаках на компании РФ

Как уже упоминалось ранее, недавно ГУР и киберактивисты вместе провели серию успешных кибератак на российские компании, активно поддерживающие войну РФ против Украины.

За считанные дни удалось:

  1. уничтожить более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" — разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для войск РФ;

  2. успешно стереть данные на 8 серверах компании "Orient Systems", разрабатывающей и поставляющей оборудование для навигации

  3. уничтожить все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком".

Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России, пояснили в ГУР.

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