ГУР "хакнули" банківську систему РФ. "Поклали" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — джерела

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему держави-агресора. Про це повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці.

Що відомо про нову кібератаку ГУР на Росію

Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.

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Користувачі на всій території РФ скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ.

Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у «Альфа-банку», «СберБанку», Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів — «Системи швидких платежів «СБП» та Національної системи платіжних карт «НСПК».

Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від «Білайн», «Мегафон», «Теле2» та «Ростелеком».

Фото — РосЗМІ

Фото — РосЗМІ

На Росії вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки «політично мотивованих хакерів». Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Насправді, росіяни таким чином досягають «цілей сво», яка, як відомо, іде «по плану». росія і кріпосні путіна повертаються до «істоков» і «скрєп»: «натівський» інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як «ворожі ліберальні цінності». Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем «імпортозамєщєніє» у форматі дерев’яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису. Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу, — прокоментував ситуацію співрозмовник в ГУР МОУ. Поширити

Що відомо про попередні кібератаки на компанії РФ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно ГУР та кіберактивісти разом провели серію успішних кібератак на російські компанії, що активно підтримують війну РФ проти України.

За лічені дні вдалося:

знищити понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft" — розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для військ РФ; успішно стерти дані на 8 серверах компанії "Orient Systems", яка розробляє та постачає обладнання для навігації знищити всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді — "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком".