ГУР осуществило кибератаку на Центробанк России — источники

Утром 29 июля киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Центробанк РФ. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в разведке.
Главные тезисы
- Специалисты ГУР осуществили кибератаку на Центробанк России, что привело к перебоям и недоступности онлайн-ресурсов банка.
- Украинская разведка получила доступ к базам данных российских финансовых учреждений, участвовавших в финансировании вооруженной агрессии России.
- Сервисы многих российских банков, в том числе ВТБ-Банк, Альфа Банк, Газпромбанк, стали недоступными для пользователей из-за кибератаки.
- Кроме того, кибератака затронула интернет-провайдеров РФ, что привело к проблемам с использованием банкоматов и онлайн-сервисов.
- Центробанк России признал факт киберудара и указал, что интенсивность атаки только увеличивается.
Специалисты ГУР осуществили кибератаку на российские банковские ресурсы
В частности, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Центробанка России работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей.
В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности банков
Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка Зенит и Газпромбанка.
В ГУР рассказали о последствиях масштабной кибератаки на Россию
Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на банковский сектор РФ, вовлеченный в финансирование вооруженной агрессии России, продолжается уже несколько дней подряд и набирает обороты. После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем под киберудар попали и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.
По словам инсайдеров в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.
По состоянию на 27 июля пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.
Беспрецедентная кибератака на российские сервисы, финансируемая ВПК государства-террориста, продолжается с 23 июля. Поражения потерпели, в частности, ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, и Банк, банк «Дом. РФ» и Банк России.
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