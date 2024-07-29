ГУР осуществило кибератаку на Центробанк России — источники

Утром 29 июля киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Центробанк РФ. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в разведке.

Специалисты ГУР осуществили кибератаку на российские банковские ресурсы

В частности, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Центробанка России работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей.

В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности банков

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка Зенит и Газпромбанка.

Ситуацию усложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки. Поделиться

В ГУР рассказали о последствиях масштабной кибератаки на Россию

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на банковский сектор РФ, вовлеченный в финансирование вооруженной агрессии России, продолжается уже несколько дней подряд и набирает обороты. После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем под киберудар попали и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

По словам инсайдеров в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

По состоянию на 27 июля пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.