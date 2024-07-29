ГУР осуществило кибератаку на Центробанк России — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР осуществило кибератаку на Центробанк России — источники

Кибератака
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 29 июля киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Центробанк РФ. Об этом Online.UA сообщили собственные источники в разведке.

Главные тезисы

  • Специалисты ГУР осуществили кибератаку на Центробанк России, что привело к перебоям и недоступности онлайн-ресурсов банка.
  • Украинская разведка получила доступ к базам данных российских финансовых учреждений, участвовавших в финансировании вооруженной агрессии России.
  • Сервисы многих российских банков, в том числе ВТБ-Банк, Альфа Банк, Газпромбанк, стали недоступными для пользователей из-за кибератаки.
  • Кроме того, кибератака затронула интернет-провайдеров РФ, что привело к проблемам с использованием банкоматов и онлайн-сервисов.
  • Центробанк России признал факт киберудара и указал, что интенсивность атаки только увеличивается.

Специалисты ГУР осуществили кибератаку на российские банковские ресурсы

В частности, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Центробанка России работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей.

В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности банков

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка Зенит и Газпромбанка.

Ситуацию усложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

В ГУР рассказали о последствиях масштабной кибератаки на Россию

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на банковский сектор РФ, вовлеченный в финансирование вооруженной агрессии России, продолжается уже несколько дней подряд и набирает обороты. После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем под киберудар попали и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

По словам инсайдеров в украинской разведке, к главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

По состоянию на 27 июля пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

Беспрецедентная кибератака на российские сервисы, финансируемая ВПК государства-террориста, продолжается с 23 июля. Поражения потерпели, в частности, ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, и Банк, банк «Дом. РФ» и Банк России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
ГУР
ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники
ГУР "хакнули" банковскую систему РФ. "Положили" Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Интернет-апокалипсис в России. Вражеская цифровая инфраструктура посыпалась после киберудара ГУР — источники
Хакеры ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?