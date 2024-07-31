ГУР провело самую масштабную кибератаку на финсектор и правительственные ресурсы РФ. Какие результаты
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР провело самую масштабную кибератаку на финсектор и правительственные ресурсы РФ. Какие результаты

кибератака
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Источник:  online.ua

К вечеру 30 июля киберспециалисты ГУР МОУ завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру государства-агрессора, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных. Об этом сообщают источники online.ua  в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Атака длилась неделю и поразила онлайн-сервисы всех основных российских банков, провайдеров телекоммуникационных услуг, социальные сети и десятки других сервисов.
  • Все атакованные ресурсы связаны с поддержкой или финансированием вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • Киберспециалистам ГУР удалось нанести колоссальный ущерб врагу. Это публично признала даже роспропаганда.

Известны результаты самой масштабной кибератаки ГУР на финсектор и правительственные ресурсы РФ

Что важно понимать, атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Все атакованные ресурсы тем или иным способом были задействованы в поддержке или финансировании вооруженной агрессии государства-террориста против Украины.

Фото: скриншот

Поражения потерпели в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, АкБарс, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанка, банк Дом. РФ» и Банк России. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что по состоянию на 19.00 30 июля россиянам так и не удалось восстановить должное функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров.

Не прекращаются сбои в работе веб-ресурсов МО РФ, МВД и ФНС.

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В России уже признали мощность кибератаки ГУР

Следует обратить внимание на то, что в российских СМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск".

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Последствия операции ГУР почувствовали миллионы пользователей во всех регионах РФ, которые не могли воспользоваться интернет-услугами.

По оценкам вражеских кибераналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы последствий последующих подобных атак — «неутешительные».

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Можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и болел. Конечно, это только прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры выгребную яму. Наступает удобное время для врага вспомнить об идее изолированного, исконно-русского «чебурнета» с рвами, диджитал-вертухаями и файерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории, — прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.

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