Спецпризначенці ГУР завдали потужного удару по російській базі в Сирії — відео
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Спецпризначенці ГУР завдали потужного удару по російській базі в Сирії — відео

ГУР
Джерело:  Kyiv Post

У розпорядженні видання Kyiv Post опинилися кадри, які підтверджують, що спецпризначенці Головного управління розвідки України завдали нищівного удару по російському аеродрому в Сирії, знищивши військову техніку.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР продовжують успішно знищувати російських окупантів у Сирії.
  • Під удар потрапив аеродром, який росіяни використовували протягом 9 років.
  • Атака відбулася наступного дня після зустрічі Путіна та Асада.

Удар ГУР по аеродрому РФ в Сирії. Що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у розвідці, група “Хімік” влаштувала черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Що важливо розуміти, це сталося 24 липня — наступного дня після зустрічі нелегітимного президента Росії Володимира Путіна із сирійським диктатором Башаром Асадом.

Фото: kyivpost.com

Під потужний удар спецпризначенців ГУР цього разу потрапила військова техніка російських загарбників на окупованому ними аеродромі Кувейрес — він знаходиться на схід від Алеппо.

На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі.

Окрім того, наголошується, що російські окупанти контролюють цей аеродром та використовують його у військових цілях протягом останніх 9 років.

Також інсайдер журналістів у ГУР додав, що даний обʼєкт серед іншого використовувався також для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну.

Фото: kyivpost.com

ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ на аеродромі "Оленья"

30 липня представник ГУР МОУ Андрій Юсов офіційно підтвердив, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, а не один, як повідомлялося раніше.

Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові — борт №33 і борт №31. Борт №33 — це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 — це також певні пошкодження.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

За його словами, відновлення цих літаків може забрати у країни-агресорки кілька місяців.

Ба більше, вказано, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

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