Спецпризначенці ГУР завдали потужного удару по російській базі в Сирії — відео

У розпорядженні видання Kyiv Post опинилися кадри, які підтверджують, що спецпризначенці Головного управління розвідки України завдали нищівного удару по російському аеродрому в Сирії, знищивши військову техніку.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР продовжують успішно знищувати російських окупантів у Сирії.
- Під удар потрапив аеродром, який росіяни використовували протягом 9 років.
- Атака відбулася наступного дня після зустрічі Путіна та Асада.
Удар ГУР по аеродрому РФ в Сирії. Що відомо
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у розвідці, група “Хімік” влаштувала черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.
Що важливо розуміти, це сталося 24 липня — наступного дня після зустрічі нелегітимного президента Росії Володимира Путіна із сирійським диктатором Башаром Асадом.
Під потужний удар спецпризначенців ГУР цього разу потрапила військова техніка російських загарбників на окупованому ними аеродромі Кувейрес — він знаходиться на схід від Алеппо.
На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі.
Окрім того, наголошується, що російські окупанти контролюють цей аеродром та використовують його у військових цілях протягом останніх 9 років.
Також інсайдер журналістів у ГУР додав, що даний обʼєкт серед іншого використовувався також для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну.
ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ на аеродромі "Оленья"
30 липня представник ГУР МОУ Андрій Юсов офіційно підтвердив, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, а не один, як повідомлялося раніше.
За його словами, відновлення цих літаків може забрати у країни-агресорки кілька місяців.
Ба більше, вказано, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.
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