Спецназ ГУР нанес мощный удар по российской базе в Сирии — видео

В распоряжении издания Kyiv Post оказались кадры, подтверждающие, что спецназ Главного управления разведки Украины нанес сокрушительный удар по российскому аэродрому в Сирии, уничтожив военную технику.
Главные тезисы
- Спецназ ГУР продолжает успешно уничтожать российских оккупантов в Сирии.
- Под удар попал аэродром, который россияне использовали в течение 9 лет.
- Атака произошла на следующий день после встречи Путина и Асада.
Удар спецназа ГУР по аэродрому РФ в Сирии. Что известно
Как удалось узнать журналистам от своих источников в разведке, группа "Химик" устроила очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.
Что важно понимать, это произошло 24 июля — на следующий день после встречи нелегитимного президента России Владимира Путина с сирийским диктатором Башаром Асадом.
Под мощный удар спецназа ГУР на этот раз попала военная техника российских захватчиков на оккупированном ими аэродроме Кувейрес — он находится к востоку от Алеппо.
На обнародованных видеозаписях видны главные эпизоды атаки: сначала уничтожается российский подвижной комплекс РЭБ, а затем дроны атакуют российские военные объекты на самом аэродроме.
Кроме того, сообщается, что российские оккупанты контролируют этот аэродром и используют его в военных целях в течение последних 9 лет.
Также инсайдер журналистов в ГУР добавил, что данный объект среди прочего использовался для тренировки и отправки иностранных наемников на войну в Украину.
ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ на аэродроме "Оленья"
30 июля представитель ГУР МОУ Андрей Юсов официально подтвердил, что в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а не один, как сообщалось ранее.
По его словам, возобновление этих самолетов может забрать у страны-агрессорки несколько месяцев.
Более того, указано, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.
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