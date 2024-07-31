Спецназ ГУР нанес мощный удар по российской базе в Сирии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Спецназ ГУР нанес мощный удар по российской базе в Сирии — видео

ГУР
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Источник:  Kyiv Post

В распоряжении издания Kyiv Post оказались кадры, подтверждающие, что спецназ Главного управления разведки Украины нанес сокрушительный удар по российскому аэродрому в Сирии, уничтожив военную технику.

Главные тезисы

  • Спецназ ГУР продолжает успешно уничтожать российских оккупантов в Сирии.
  • Под удар попал аэродром, который россияне использовали в течение 9 лет.
  • Атака произошла на следующий день после встречи Путина и Асада.

Удар спецназа ГУР по аэродрому РФ в Сирии. Что известно

Как удалось узнать журналистам от своих источников в разведке, группа "Химик" устроила очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

Что важно понимать, это произошло 24 июля — на следующий день после встречи нелегитимного президента России Владимира Путина с сирийским диктатором Башаром Асадом.

Фото: kyivpost.com

Под мощный удар спецназа ГУР на этот раз попала военная техника российских захватчиков на оккупированном ими аэродроме Кувейрес — он находится к востоку от Алеппо.

На обнародованных видеозаписях видны главные эпизоды атаки: сначала уничтожается российский подвижной комплекс РЭБ, а затем дроны атакуют российские военные объекты на самом аэродроме.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты контролируют этот аэродром и используют его в военных целях в течение последних 9 лет.

Также инсайдер журналистов в ГУР добавил, что данный объект среди прочего использовался для тренировки и отправки иностранных наемников на войну в Украину.

Фото: kyivpost.com

ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ на аэродроме "Оленья"

30 июля представитель ГУР МОУ Андрей Юсов официально подтвердил, что в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а не один, как сообщалось ранее.

Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31. Борт №33 — это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 — это также определенные повреждения.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

По его словам, возобновление этих самолетов может забрать у страны-агрессорки несколько месяцев.

Более того, указано, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

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