ГУР поразило состав горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ — источники

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен состав горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом сообщают источники Online.UA в украинской разведке.
Главные тезисы
- В результате поражения резервуаров с ГСМ возник пожар на территории склада.
- Применение БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan" было ключевым для успешного осуществления операции.
- Пожар на складе ГСМ продолжается, что подтверждается множеством видео и фото публикаций в социальных сетях.
ГУР атаковало еще один военный объект на территории РФ
Что важно понимать, указанный состав обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на ТОТ Донецкой и Луганской областей.
Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".
По информации российских СМИ и социальных сетей, было поражено несколько резервуаров из ГСМ.
В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.
По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото публикации в социальных сетях.
Подробные результаты операции выясняются.
Что известно об ударе по российскому аэродрому Морозовск
Как сообщает Генштаб ВСУ, ночью 3 августа украинские военные нанесли удары по аэродрому Морозовск армии РФ в Ростовской области.
Удалось успешно попасть во вражеские склады боеприпасов, где среди прочего хранился авиационный боекомплект, в частности управляемые авиабомбы.
В настоящее время идет уточнение информации о попадании по средствам ПВО и поражении боевых самолетов российских захватчиков.
Также сказано, что украинские силы совершили атаки на российские нефтебазы и склады хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Произошло попадание в по меньшей мере 2 резервуара с нефтью и топливом оккупационной армии РФ.
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