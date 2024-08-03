ГУР поразило состав горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ — источники
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ГУР поразило состав горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ — источники

пожар
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Источник:  online.ua

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен состав горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом сообщают источники Online.UA в украинской разведке.

Главные тезисы

  • В результате поражения резервуаров с ГСМ возник пожар на территории склада.
  • Применение БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan" было ключевым для успешного осуществления операции.
  • Пожар на складе ГСМ продолжается, что подтверждается множеством видео и фото публикаций в социальных сетях.

ГУР атаковало еще один военный объект на территории РФ

Что важно понимать, указанный состав обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на ТОТ Донецкой и Луганской областей.

Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

По информации российских СМИ и социальных сетей, было поражено несколько резервуаров из ГСМ.

В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото публикации в социальных сетях.

Подробные результаты операции выясняются.

Что известно об ударе по российскому аэродрому Морозовск

Как сообщает Генштаб ВСУ, ночью 3 августа украинские военные нанесли удары по аэродрому Морозовск армии РФ в Ростовской области.

Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Удалось успешно попасть во вражеские склады боеприпасов, где среди прочего хранился авиационный боекомплект, в частности управляемые авиабомбы.

В настоящее время идет уточнение информации о попадании по средствам ПВО и поражении боевых самолетов российских захватчиков.

Также сказано, что украинские силы совершили атаки на российские нефтебазы и склады хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Произошло попадание в по меньшей мере 2 резервуара с нефтью и топливом оккупационной армии РФ.

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