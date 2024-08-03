ГУР уразило склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області РФ — джерела

В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату “Атлас” Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу н.п. Каменськ-Шахтинський, що в Ростовській області. Про це повідомляють джерела Online.UA в українській розвідці.

ГУР атакувало ще один військовий об’єкт на території РФ

Що важливо розуміти, вказаний склад забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Джерела зазначають, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 БПЛА типу “Obsidian” проєкту “Nayan”.

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж, було уражено декілька резервуарів з ПММ.

В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа.

Станом на ранок третього серпня пожежа на комбінаті триває, що підтверджується великою кількістю відео та фото публікації в соціальних мережах.

Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Що відомо про удар по російському аеродрому Морозовськ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вночі 3 серпня українські військові завдали ударів по аеродрому Морозовськ армії РФ у Ростовській області.

Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України. Поширити

Вдалося успішно влучити у ворожі склади боєприпасів, де серед іншого зберігався авіаційний боєкомплект, зокрема, керовані авіабомби.

Наразі триває уточнення інформації щодо влучання по засобах ППО та стосовно ураження бойових літаків російських загарбників.

Також сказано, що українські сили здійснили атаки на російські нафтобази та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.

Відбулось влучання у щонайменше 2 резервуари з нафтою та паливом окупаційної армії РФ.