Как сообщает Главное управление разведки Украины, 6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий “Артан” и Морского центра ГУР МО Украины провели успешную операцию в северной части Черного моря.

Спецназовцы ГУР нанесли российским оккупантам значительные потери

По словам украинских разведчиков, операция проходила ночью.

Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила российскую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника.

Кроме того, сообщается, что разрушены фортификационные укрепления российских захватчиков.

Во время боя солдаты РФ понесли потери среди личного состава — точное количество уточняется.

ГУР обращает внимание на то, что успешно выполнив поставленное задание, в том числе и секретную его часть, спецназовцы отошли без потерь.

Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия — лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается, — отмечает украинская разведка. Поделиться

Что важно понимать, Тендровская коса — узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км.

Он находится в северной части Черного моря, недалеко от оккупированного Россией украинского Крыма.

Спецназовцы ГУР атаковали базу РФ в Сирии

Недавно также стало известно, что спецназовцы Главного управления разведки Украины нанесли сокрушительный удар по российскому аэродрому в Сирии.

Им удалось уничтожить военную технику врага.

Как удалось узнать журналистам, группа “Химик” организовала и провела новый комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

Что важно понимать, это произошло 24 июля — на следующий день после встречи нелегитимного президента России Владимира Путина с сирийским диктатором Башаром Асадом.