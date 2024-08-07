Налет на Тендровскую косу. ГУР раскрыло результаты операции
Категория
Украина
Дата публикации

Налет на Тендровскую косу. ГУР раскрыло результаты операции

ГУР
Артан
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Как сообщает Главное управление разведки Украины, 6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий “Артан” и Морского центра ГУР МО Украины провели успешную операцию в северной части Черного моря.

Главные тезисы

  • Действия спецназовцев ГУР являются частью стратегического плана Сил безопасности и обороны Украины.
  • Тендровская коса находится в северной части Черного моря, рядом с оккупированным Россией Крымом.
  • Также в июле спецназовцы ГУР нанесли удар по российскому аэродрому в Сирии, уничтожив военную технику врага.

Спецназовцы ГУР нанесли российским оккупантам значительные потери

По словам украинских разведчиков, операция проходила ночью.

Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила российскую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника.

Кроме того, сообщается, что разрушены фортификационные укрепления российских захватчиков.

Во время боя солдаты РФ понесли потери среди личного состава — точное количество уточняется.

ГУР обращает внимание на то, что успешно выполнив поставленное задание, в том числе и секретную его часть, спецназовцы отошли без потерь.

Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия — лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается, — отмечает украинская разведка.

Что важно понимать, Тендровская коса — узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км.

Он находится в северной части Черного моря, недалеко от оккупированного Россией украинского Крыма.

Спецназовцы ГУР атаковали базу РФ в Сирии

Недавно также стало известно, что спецназовцы Главного управления разведки Украины нанесли сокрушительный удар по российскому аэродрому в Сирии.

Им удалось уничтожить военную технику врага.

Как удалось узнать журналистам, группа “Химик” организовала и провела новый комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

Что важно понимать, это произошло 24 июля — на следующий день после встречи нелегитимного президента России Владимира Путина с сирийским диктатором Башаром Асадом.

Новой целью спецназовцев ГУР стала военная техника российских захватчиков на оккупированном ими аэродроме Кувейрес.

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