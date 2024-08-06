Зеленський заявив про суттєву зміну ситуації на фронті — відео

За словами глави держави Володимира Зеленського, протягом липня 2024 року Сили оборони України застосували більше дронів, аніж армія РФ. Він також додав, що це має стратегічний вплив на ситуацію.
Головні тези:
- Українське лідерство у сфері виробництва дронів може сприяти справедливому завершенню війни.
- Окрім того, Україна у майбутньому може стати постачальником безпеки для інших держав.
- На 2024 рік законтрактовано мільйон дронів, однак Зеленський натякнув, що буде ще більше.
Зеленський оцінив важливість дронів під час війни
Український лідер висловив вдячність усіх воїнам, які роблять все можливе задля знищення ворожих сил, зокрема й вкрай ефективно використовують на фронті безпілотні літальні апарати.
Глава держави також наголосив, що українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який максимально наблизить справедливе завершення війни,
Окрім того, на переконання президента, він може зробити Україну постачальником безпеки для інших держав.
Українських дронів буде ставати дедалі більше
За словами Володимира Зеленського, у 2024 році уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів.
Однак, що важливо розуміти, за підсумками року загалом їх буде навіть більше.
Глава держави відмовився розкривати усі деталі, проте додав, що українські спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими.
За його словами, 6 серпня під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача також ухвалили рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми.
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