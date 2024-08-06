Зеленський заявив про суттєву зміну ситуації на фронті — відео

За словами глави держави Володимира Зеленського, протягом липня 2024 року Сили оборони України застосували більше дронів, аніж армія РФ. Він також додав, що це має стратегічний вплив на ситуацію.

Зеленський оцінив важливість дронів під час війни

Український лідер висловив вдячність усіх воїнам, які роблять все можливе задля знищення ворожих сил, зокрема й вкрай ефективно використовують на фронті безпілотні літальні апарати.

Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті — по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також наголосив, що українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який максимально наблизить справедливе завершення війни,

Окрім того, на переконання президента, він може зробити Україну постачальником безпеки для інших держав.

Українських дронів буде ставати дедалі більше

За словами Володимира Зеленського, у 2024 році уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів.

Однак, що важливо розуміти, за підсумками року загалом їх буде навіть більше.

Глава держави відмовився розкривати усі деталі, проте додав, що українські спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими.

І ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами — щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатися зараз нам, а згодом допомагатиме зберігати безпеку всім, хто цінує життя і хто зараз із нами пліч-о-пліч, — наголосив український лідер. Поширити

За його словами, 6 серпня під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача також ухвалили рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми.