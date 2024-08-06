Зеленский заявил о существенном изменении ситуации на фронте — видео

По словам главы государства Владимира Зеленского, в течение июля 2024 года Силы обороны Украины использовали на фронте больше дронов, чем армия РФ. Он также добавил, что это имеет стратегическое влияние на ситуацию.
Главные тезисы
- Украинское лидерство в сфере производства дронов может способствовать справедливому завершению войны.
- Кроме того, Украина в будущем может стать поставщиком безопасности для других государств.
- На 2024 год законтрактован миллион дронов, однако Зеленский намекнул, что будет еще больше.
Зеленский оценил важность дронов во время войны
Украинский лидер выразил благодарность всем воинам, которые делают все возможное для уничтожения вражеских сил, в том числе крайне эффективно используют на фронте беспилотные летательные аппараты.
Глава государства также подчеркнул, что украинское лидерство в сфере дронов может быть тем фактором, который максимально приблизит справедливое завершение войны,
Кроме того, по мнению президента, оно может сделать Украину поставщиком безопасности для других государств.
Украинских дронов будет становиться все больше
По словам Владимира Зеленского, в 2024 году уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов.
Однако, что важно понимать, по итогам их будет даже больше.
Глава государства отказался раскрывать все детали, однако добавил, что украинские способности производить дроны неизменно становятся больше.
По его словам, 6 августа во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего также было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы.
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