Зеленский заявил о существенном изменении ситуации на фронте — видео

По словам главы государства Владимира Зеленского, в течение июля 2024 года Силы обороны Украины использовали на фронте больше дронов, чем армия РФ. Он также добавил, что это имеет стратегическое влияние на ситуацию.

Зеленский оценил важность дронов во время войны

Украинский лидер выразил благодарность всем воинам, которые делают все возможное для уничтожения вражеских сил, в том числе крайне эффективно используют на фронте беспилотные летательные аппараты.

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех остальных, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют на интересы Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что украинское лидерство в сфере дронов может быть тем фактором, который максимально приблизит справедливое завершение войны,

Кроме того, по мнению президента, оно может сделать Украину поставщиком безопасности для других государств.

Украинских дронов будет становиться все больше

По словам Владимира Зеленского, в 2024 году уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов.

Однако, что важно понимать, по итогам их будет даже больше.

Глава государства отказался раскрывать все детали, однако добавил, что украинские способности производить дроны неизменно становятся больше.

И мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами — чтобы они вкладывались в наше производство дронов. В то, что помогает защищаться сейчас нам, а впоследствии будет помогать сохранять безопасность всем, кто ценит жизнь и кто сейчас с нами бок о бок, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

По его словам, 6 августа во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего также было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы.