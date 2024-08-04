Уничтожили тысячи ракет РФ и дронов. Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожили тысячи ракет РФ и дронов. Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил

Владимир Зеленский
Уничтожили тысячи ракет РФ и дронов. Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем Воздушных сил ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинский президент Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил и выразил благодарность за преданную службу.
  • Украинские военнослужащие уничтожили тысячи российских ракет, дронов, самолетов и вертолетов, обеспечивая безопасность страны от воздушных атак врага.
  • Согласно данным, воздушные силы ВСУ совершили более 20 тысяч боевых вылетов и провели успешные операции против российской агрессии.
  • Более 8000 российских целей были уничтожены украинскими воздушными силами за период полномасштабной войны, что свидетельствует о высокой эффективности действий защитников.

4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ

Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба — украинских воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины — за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина противостоит российским ударам с воздуха с первых дней полномасштабной войны. Украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.

Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут, — подчеркнул Зеленский.

Воздушные силы ВСУ уже уничтожили более 8000 российских целей

В День Воздушных сил командующий генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что за два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага.

  • сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников.

  • Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство — на боевое применение авиационных средств поражения.

Сражение за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. По возможности, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле, — сообщил Николай Олещук.

Олещук добавил, что с начала полномасштабного вторжения 4475 военнослужащих воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25 посмертно.

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