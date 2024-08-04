Уничтожили тысячи ракет РФ и дронов. Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем Воздушных сил ВСУ.
Главные тезисы
- Украинский президент Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил и выразил благодарность за преданную службу.
- Украинские военнослужащие уничтожили тысячи российских ракет, дронов, самолетов и вертолетов, обеспечивая безопасность страны от воздушных атак врага.
- Согласно данным, воздушные силы ВСУ совершили более 20 тысяч боевых вылетов и провели успешные операции против российской агрессии.
- Более 8000 российских целей были уничтожены украинскими воздушными силами за период полномасштабной войны, что свидетельствует о высокой эффективности действий защитников.
4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ
Зеленский добавил, что Украина противостоит российским ударам с воздуха с первых дней полномасштабной войны. Украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.
Воздушные силы ВСУ уже уничтожили более 8000 российских целей
В День Воздушных сил командующий генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что за два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага.
сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников.
Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство — на боевое применение авиационных средств поражения.
Олещук добавил, что с начала полномасштабного вторжения 4475 военнослужащих воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25 посмертно.
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