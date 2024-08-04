Уничтожили тысячи ракет РФ и дронов. Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил

Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба — украинских воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины — за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость.