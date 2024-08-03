По информации Воздушных сил ВСУ, украинский пилот с позывным Джеф на подбитом истребителе МиГ-29 смог уничтожить ЗРК С-400 оккупационной армии РФ.

Что известно о героическом уничтожении "Джефом" ЗРК С-400 на подбитом МиГ-29

Отмечается, что за плечами "Джефа" более 150 боевых вылетов и около полусотни выпущенных ракет "HARM", управляемых авиабомбами JDAM.

Пилоту удалось уничтожить более 10 БПЛА оккупационной армии РФ, позиции враждебных ПВО,

"Джеф" также работал на прикрытие сухопутных подразделений ВСУ.

В ноябре 2023 года украинский пилот совершил вылет на истребителе МиГ-29, вооруженном ракетами «HARM».

Его задачей было уничтожение позиции ЗРК С-400 российских окупантов вблизи Донецка.

Провал этой задачи подвергал бы сухопутные подразделения ВСУ в этом районе серьезной опасности, поскольку авиация российских окупантов сбрасывала КАБы на позиции украинских военных.

В 30 км от места пуска "Джеф" получил предупреждение о вражеском самолете на расстоянии до 100 км от себя.

В 20 км от пуска по цели он получает предупреждение о пуске вражеской ракеты в свою сторону, однако решает продолжить выполнение задания.

Успею! 10 км до цели! Должен! Если я не «выбью» С-400 – она отработает по нашим истребителям, – вспоминает Джеф. Поделиться

Во время набора скорости он почувствовал резкий удар в правый борт во вражеской ракете Р-77.

На приборной панели начался ряд отказов. В этой ситуации "Джеф" должен был либо отвлечь самолет, который в таком случае окончательно откажет и начнет падение, либо попытаться выпустить ракеты.

До рубежа пуска – 30 секунд. Летчик продолжает работу. Пускает «HARM», в этот момент отказывает гидросистема, самолет клонится вправо.

Истребитель преступной армии РФ в это время выпустил еще одну ракету. Высота 300 метров, крен увеличивается.

На подбитом самолете Джеф решает выпустить еще одну ракету по цели.

Самолет совсем теряет управляемость, падает. Пилот мгновенно вспоминает все ошибки ребят во время катапультирования, быстро прощается с самолетом, просит у него прощения, закрывает глаза и тянет ручку катапульты. Вторая вражеская ракета влетает в борт, отмечают в Воздушных силах. Поделиться

Подчеркивается, что украинскому пилоту удалось максимально безопасное приземление на сырую мягкую землю, однако в районе в 26 км от Донецка, где дислоцировано множество вражеских ВРГ и спецназовцев оккупационной армии РФ.

Что известно о других героических достижениях «Джефа»

По словам самого пилота, одной из самых впечатляющих боевых операций было уничтожение ЗРК С-300 российских окупантов на Херсонщине, когда вражеский самолет выпустил по украинским пилотам сразу 6 ракет.