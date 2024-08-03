За інформацією Повітряних сил ЗСУ, український пілот з позивним “Джеф” на підбитому винищувачі МіГ-29 зміг знищити ЗРК С-400 окупаційної армії РФ.

Що відомо про героїчне знищення “Джефом” ЗРК С-400 на підбитому МіГ-29

Зазначається, що за плечима «Джефа» більше 150 бойових вильотів та близько півсотні випущених ракет «HARM», керованих авіабомб JDAM.

Пілоту вдалось знищити більше 10 БпЛА окупаційної армії РФ, позиції ворожих ППО,

«Джеф” також працював на прикриття сухопутних підрозділів ЗСУ.

У листопаді 2023 року український пілот здійснив вильот на винищувачі МіГ-29, озброєному ракетами «HARM».

Його завданням було знищення позиції ЗРК С-400 російських окупантів поблизу Донецька.

Провал цього завдання наражав би сухопутні підрозділи ЗСУ у цьому районі на серйозну небезпеку, оскільки авіація російських окупантів скидала КАБи на позиції українських військових.

За 30 км від місця пуску “Джеф” отримав попередження про ворожий літак на відстані до 100 км від себе.

За 20 км від пуску по цілі він отримує попередження про пуск ворожої ракети у власний бік, однак вирішує продовжити виконання завдання.

Встигну! 10 км до цілі! Мушу! Якщо я не «виб’ю» С-400 – вона відпрацює по наших винищувачах, - згадує “Джеф”. Поширити

Під час набору швидкості він відчув різкий удар в правий борт у ворожої ракети Р-77.

На панелі приладів почалась низка відмов. У цій ситуації “Джеф” мав або відвернути літак, який у такому разі остаточно відмовить і почне падіння, або ж спробувати випустити ракети.

До рубежу пуску – 30 секунд. Льотчик продовжує роботу. Пускає «HARM», в цей момент відмовляє гідросистема, літак хилиться вправо.

Винищувач злочинної армії РФ у цей час випустив ще одну ракету. Висота 300 метрів, крен збільшується.

На підбитому літаку “Джеф” вирішує випустити ще одну ракету по цілі.

Літак остаточно втрачає керованість, падає. Пілот умить пригадує всі помилки хлопців під час катапультування, швиденько прощається із літаком, просить у нього пробачення, закриває очі і тягне ручку катапульти. Друга ворожа ракета влітає в борт, - зазначають у Повітряних силах. Поширити

Підкреслюється, що українському пілоту вдалось максимально безпечне приземлення на вогку м’яку землю, однак у районі за 26 км від Донецька, де дислоковано безліч ворожих ДРГ та спецназівців окупаційної армії РФ.

Що відомо про інші героїчні досягнення «Джефа»

За словами самого пілота, однією з найбільш вражаючих бойових операцій було знищення ЗРК С-300 російських окупантів на Херсонщині, коли ворожий літак випустив по українських пілотах одразу 6 ракет.