По информации командования Воздушных сил ВСУ, за прошедшие сутки на юге и востоке Украины было уничтожено 11 дронов преступной армии РФ.

Что известно об отражении дроновых атак преступной армии РФ

Отмечается, что среди уничтоженных вражеских воздушных целей 1 БпЛА типа Shahed, 2 БпЛА Supercam, 3 БпЛА Ланцет, 1 - Орлан-10 и еще 4 дроны неопределенного типа.

Что известно о сбитии дронов армии над разными украинскими регионами

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 2 августа Воздушные силы сбили 4 БпЛА преступной армии РФ в небе над регионом.

Защитники неба сбили над областью 4 вражеских БпЛА, - подчеркнул Лысак. Поделиться

По его словам, с вечера россияне не прекращали атаковать Никопольщину – избивали артиллерией и дронами-камикадзе.

Страдали Никополь и Марганецкая община. Погибших и пострадавших нет. Повреждены частный дом и 3 хозяйственные постройки. Какие разрушения нанесли утренние удары, еще уточняется, - добавил руководитель ОВА. Поделиться

По информации представителей Сумской ОВА, из-за атаки дрона преступной армии РФ получило ранение гражданское лицо.

оккупанты ночью и утром атаковали три общины области.

По информации руководителя Запорожской ОВД Ивана Федорова. В течение суток преступная армия РФ 448 раз атаковала регион. Под огнем оказались 17 населённых пунктов.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке.

244 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Роботино.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.