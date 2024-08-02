По информации командования Воздушных сил ВСУ, за прошедшие сутки на юге и востоке Украины было уничтожено 11 дронов преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские Воздушные силы уничтожили 11 дронов армии РФ на юге и востоке Украины за сутки.
- В результате атак было разрушено жилье и хозяйственные постройки, но мирные жители не пострадали.
- Среди уничтоженных воздушных целей были различные типы дронов, включая Shahed, Supercam, Ланцет и Орлан-10.
- Украинские защитники сумели минимизировать ущерб благодаря героической обороне и успешному отражению дроновых атак.
- Атаки преступной армии РФ охватили несколько регионов Украины, но были успешно пресечены украинскими Воздушными силами.
Что известно об отражении дроновых атак преступной армии РФ
Отмечается, что среди уничтоженных вражеских воздушных целей 1 БпЛА типа Shahed, 2 БпЛА Supercam, 3 БпЛА Ланцет, 1 - Орлан-10 и еще 4 дроны неопределенного типа.
Что известно о сбитии дронов армии над разными украинскими регионами
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 2 августа Воздушные силы сбили 4 БпЛА преступной армии РФ в небе над регионом.
По его словам, с вечера россияне не прекращали атаковать Никопольщину – избивали артиллерией и дронами-камикадзе.
По информации представителей Сумской ОВА, из-за атаки дрона преступной армии РФ получило ранение гражданское лицо.
оккупанты ночью и утром атаковали три общины области.
По информации руководителя Запорожской ОВД Ивана Федорова. В течение суток преступная армия РФ 448 раз атаковала регион. Под огнем оказались 17 населённых пунктов.
Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке.
244 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское.
5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Роботино.
Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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