За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, протягом минулої доби на півдні та сході України було знищено 11 дронів злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Протягом минулої доби українські Повітряні сили знищили 11 дронів злочинної армії РФ на півдні та сході України.
- Над Дніпропетровщиною було збито 4 БпЛА злочинної армії РФ, що атакували цивільне населення та інфраструктуру.
- За даними керівників областних ОВА, ворожі дрони завдавали ударів по населеним пунктам, але мирні жителі не постраждали.
- Українські оборонці успішно відбили дронові атаки злочинної армії РФ, запобігаючи значним руйнуванням та жертвам серед цивільного населення.
- Згідно з повідомленнями, армія РФ 448 разів атакувала різні регіони, проте завдані збитки були мінімальними завдяки героїчній обороні українських військових.
Що відомо про відбиття дронових атак злочинної армії РФ
Зазначається, що серед знищених ворожих повітряних цілей 1 БпЛА типу “Shahed”, 2 БпЛА “Supercam”, 3 БпЛА “Ланцет”, 1 - “Орлан-10” та ще 4 дрони невизначеного типу.
Що відомо про збиття дронів армії над різними українськими регіонами
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вніч на 2 серпня Повітряні сили збили 4 БпЛА злочинної армії РФ в небі над регіоном.
За його словами, від вечора росіяни не припиняли атакувати Нікопольщину – били артилерією і дронами-камікадзе.
За інформацією представників Сумської ОВА, через атаку дрону злочинної армії РФ отримала поранення цивільна особа.
Окупанти вночі та зранку атакували три громади області.
За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова. протягом доби злочинна армія РФ 448 раз атакувала регіон. Під вогнем опинились 17 населених пунктів.
Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Лобковому, П’ятихатках та Малинівці.
244 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Гуляйпільське.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку та Роботине.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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