За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, протягом минулої доби на півдні та сході України було знищено 11 дронів злочинної армії РФ.

Що відомо про відбиття дронових атак злочинної армії РФ

Зазначається, що серед знищених ворожих повітряних цілей 1 БпЛА типу “Shahed”, 2 БпЛА “Supercam”, 3 БпЛА “Ланцет”, 1 - “Орлан-10” та ще 4 дрони невизначеного типу.

Що відомо про збиття дронів армії над різними українськими регіонами

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вніч на 2 серпня Повітряні сили збили 4 БпЛА злочинної армії РФ в небі над регіоном.

Оборонці неба збили над областю 4 ворожі БпЛА, - підкреслив Лисак. Поширити

За його словами, від вечора росіяни не припиняли атакувати Нікопольщину – били артилерією і дронами-камікадзе.

Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджені приватний будинок і 3 господарські споруди. Яких руйнувань завдали ранкові удари, ще уточнюється, - додав керівник ОВА. Поширити

За інформацією представників Сумської ОВА, через атаку дрону злочинної армії РФ отримала поранення цивільна особа.

Окупанти вночі та зранку атакували три громади області.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова. протягом доби злочинна армія РФ 448 раз атакувала регіон. Під вогнем опинились 17 населених пунктів.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Лобковому, П’ятихатках та Малинівці.

244 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Гуляйпільське.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку та Роботине.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.