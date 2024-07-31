Як дрон "Баба-Яга" допомагає ЗСУ на фронті — замкомбата ударних БпАК "Ахіллес" Аякс

Коли вона піднімається в повітря, збити її дуже легко. Відповідно, застосовується тільки вночі, тому всі нічні бомбери назвали “Бабою-Ягою”. Чому “Баба-Яга”? Бог його знає, це пішло з перехватів. Вона реально вселяла в росіян жах дуже довгий час. Тому що справді, коли таке щось гуде в тебе над головою, і ще й потім 10 кг скидає на тебе — це справді демотивує.