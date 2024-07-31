Як дрон "Баба-Яга" допомагає ЗСУ на фронті — замкомбата ударних БпАК "Ахіллес" Аякс
Категорія
Україна
Дата публікації

Як дрон "Баба-Яга" допомагає ЗСУ на фронті — замкомбата ударних БпАК "Ахіллес" Аякс

дрон “Баба-Яга”
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Джерело:  online.ua

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.

Головні тези:

  • Дрон “Баба-Яга” виявився ефективним знаряддям для українських бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.
  • БпАК “Ахіллес” проявили себе у боях на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках.
  • Пілоти українських дронів стали пріоритетною ціллю для російських окупантів на фронті.

Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”

Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.

Коли вона піднімається в повітря, збити її дуже легко. Відповідно, застосовується тільки вночі, тому всі нічні бомбери назвали “Бабою-Ягою”. Чому “Баба-Яга”? Бог його знає, це пішло з перехватів. Вона реально вселяла в росіян жах дуже довгий час. Тому що справді, коли таке щось гуде в тебе над головою, і ще й потім 10 кг скидає на тебе — це справді демотивує.

“Аякс”

“Аякс”

Замкомбата ударних БпАК "Ахіллес"

Український захисник підкреслює, що феноменом “Баби-Яги” є те, що російська армія так і не почала застосувати цей дрон проти ЗСУ.

Українські пілоти FPV-дронів є пріоритетною ціллю для росіян

“Аякс” зауважує, що російська армія постійно полює на позиції пілотів.

Між танком і пілотом зараз виберуть пілота. І якщо ворог засік позицію пілотів, то вони відправлять туди КАБ. На піхоту КАБ витрачають тільки тоді, коли готується умовно штурм. Тобто пілот це справді пріоритетна ціль. Ми не штурмуємо посадку, відповідно, смертність у нас менша. Але пілоти гинуть, причому доволі активно, — розповів військовий.

Що важливо знати про БпАК “Ахіллес”

  • БпАК «Ахіллес»:  з початку повномасштабного вторгнення рота, яка за короткий термін розширилась до масштабів батальйону. Командир — Юрій “Ахіллес” Федоренко. Проявили себе у боях на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках.

  • 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Дислокується у с. Клугино-Башкирівка, Чугуївський район, Харківська область.

  • Належить до Оперативного командування “Схід”. Бригада створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України. 2011 року її штат скоротили й планували ліквідувати до 2015 року. З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області й лише в серпні 2014 року ротно-тактична група була направлена на Донбас у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська.

  • Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема у захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на Харківському напрямку, і в осінньому контрнаступі. Бригаду названо на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі у XVII столітті.

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