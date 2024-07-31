Як дрон "Баба-Яга" допомагає ЗСУ на фронті — замкомбата ударних БпАК "Ахіллес" Аякс

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.
Головні тези:
- Дрон “Баба-Яга” виявився ефективним знаряддям для українських бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.
- БпАК “Ахіллес” проявили себе у боях на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках.
- Пілоти українських дронів стали пріоритетною ціллю для російських окупантів на фронті.
Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”
Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.
Український захисник підкреслює, що феноменом “Баби-Яги” є те, що російська армія так і не почала застосувати цей дрон проти ЗСУ.
Українські пілоти FPV-дронів є пріоритетною ціллю для росіян
“Аякс” зауважує, що російська армія постійно полює на позиції пілотів.
Що важливо знати про БпАК “Ахіллес”
БпАК «Ахіллес»: з початку повномасштабного вторгнення рота, яка за короткий термін розширилась до масштабів батальйону. Командир — Юрій “Ахіллес” Федоренко. Проявили себе у боях на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках.
92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Дислокується у с. Клугино-Башкирівка, Чугуївський район, Харківська область.
Належить до Оперативного командування “Схід”. Бригада створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України. 2011 року її штат скоротили й планували ліквідувати до 2015 року. З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області й лише в серпні 2014 року ротно-тактична група була направлена на Донбас у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська.
Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема у захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на Харківському напрямку, і в осінньому контрнаступі. Бригаду названо на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі у XVII столітті.
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