Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"
Категория
Украина
Дата публикации

Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"

Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"
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Источник:  online.ua

Замкомандира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".

Главные тезисы

  • Дрон Баба-Яга оказался эффективным орудием для украинских бойцов ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
  • БПАК "Ахиллес" проявили себя в боях на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях.
  • Пилоты украинских дронов стали приоритетной целью для российских окупантов на фронте.

  • БПАК «Ахиллес»: с начала полномасштабного вторжения рота, которая за короткий срок расширилась до масштабов батальона. Командир — Юрий "Ахиллес" Федоренко. Проявили себя в боях на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях.

  • 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр) — формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в с. Клугино-Башкировка, Чугуевский район, Харьковская область.

  • Относится к Оперативному командованию "Восток". Бригада создана в 2000 году на базе 6-й дивизии Национальной гвардии Украины. В 2011 году ее штат сократили и планировали ликвидировать до 2015 года. С началом российско-украинской войны 2014 незначительные силы бригады находились в Харьковской области и только в августе 2014 ротно-тактическая группа была направлена на Донбасс в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска.

  • В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на Харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке.

Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"

Как отметил "Аякс", "Баба-Яга" — это бомбер и вследствие того, что он очень большой, его применяют только ночью, потому что днем его очень легко сбить.

Когда она поднимается в воздух, сбить ее очень легко. Соответственно, применяется только ночью, поэтому все ночные бомберы назвали Бабой-Ягой. Почему "Баба-Яга"? Бог его знает, это произошло из перехватов. Она реально внушала на россиян ужас очень долгое время. Потому что действительно, когда такое что-то гудит у тебя над головой, и еще потом 10 кг сбрасывает на тебя — это действительно демотивирует.

"Аякс"

"Аякс"

Замкомбат ударных БпАК "Ахиллес"

Украинский защитник подчеркивает, что феноменом Бабы-Яги является то, что российская армия так и не начала применить этот дрон против ВСУ.

Украинские пилоты FPV-дронов являются приоритетной целью для россиян

"Аякс" отмечает, что российская армия постоянно охотится на позиции пилотов.

Между танком и пилотом сейчас выберут пилота. И если враг засек позицию пилотов, то они отправят туда КАБ. На пехоту КАБ тратят только тогда, когда условно готовится штурм. То есть пилот — это действительно приоритетная цель. Мы не штурмуем посадку, соответственно, смертность у нас меньше. Но пилоты гибнут, причем достаточно активно, — рассказал военный.

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