Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"

Когда она поднимается в воздух, сбить ее очень легко. Соответственно, применяется только ночью, поэтому все ночные бомберы назвали Бабой-Ягой. Почему "Баба-Яга"? Бог его знает, это произошло из перехватов. Она реально внушала на россиян ужас очень долгое время. Потому что действительно, когда такое что-то гудит у тебя над головой, и еще потом 10 кг сбрасывает на тебя — это действительно демотивирует.