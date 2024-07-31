Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"

Замкомандира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".
Главные тезисы
- Дрон Баба-Яга оказался эффективным орудием для украинских бойцов ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
- БПАК "Ахиллес" проявили себя в боях на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях.
- Пилоты украинских дронов стали приоритетной целью для российских окупантов на фронте.
БПАК «Ахиллес»: с начала полномасштабного вторжения рота, которая за короткий срок расширилась до масштабов батальона. Командир — Юрий "Ахиллес" Федоренко. Проявили себя в боях на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях.
92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр) — формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в с. Клугино-Башкировка, Чугуевский район, Харьковская область.
Относится к Оперативному командованию "Восток". Бригада создана в 2000 году на базе 6-й дивизии Национальной гвардии Украины. В 2011 году ее штат сократили и планировали ликвидировать до 2015 года. С началом российско-украинской войны 2014 незначительные силы бригады находились в Харьковской области и только в августе 2014 ротно-тактическая группа была направлена на Донбасс в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска.
В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на Харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке.
Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"
Как отметил "Аякс", "Баба-Яга" — это бомбер и вследствие того, что он очень большой, его применяют только ночью, потому что днем его очень легко сбить.
Украинский защитник подчеркивает, что феноменом Бабы-Яги является то, что российская армия так и не начала применить этот дрон против ВСУ.
Украинские пилоты FPV-дронов являются приоритетной целью для россиян
"Аякс" отмечает, что российская армия постоянно охотится на позиции пилотов.
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