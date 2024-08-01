Україна протягом липня вперше від початку розв'язаної Росією злочинної війни перевершила Росію за кількістю дронових атак.

Як Україна перевершила Росію у використанні ударних дронів

За інформацією журналістів видання, протягом липня українські військові провели 520 атак за допомогою БпЛА, тоді як злочинна армія РФ випустила по Україні 426 БпЛА типу “Shahed”.

Зазначається, що українські військові більше ефективно використовують БпЛА і завдають значної шкоди російським НПЗ та іншим стратегічним об’єктам.

Український дрон

У матеріалі видання підкреслюється, що Росія також випускає по Україні щомісяця приблизно 120 ракет різних типів, майже стільки ж, скільки і виробляє.

При цьому автори матеріалу підкреслюють, що попри руйнівний ефект російських ракетних атак по Україні, ключовою ударною зброєю російських окупантів залишаються саме дрони.

Переважна більшість іранських дронів в Росії виробляється підприємством в Елабузі, на схід від Москви за ліцензійною угодою.

Конструкція іранських дронів у варіанті російського виробництва зазнала змін, однак ключові показники цих БпЛА залишились незмінними.

Зазвичай злочинна армія РФ атакує Україну хвилями іранських дронів, запускаючи одночасно до 30 БпЛа.

Напрям їхнього руху уловлюють мережі системи тисяч мікрофонів в Україні.

Ці дрони збивають українські мобільні групи ППО та більш потужні системи протиповітряного захисту ракетами "земля-повітря".

Українські підрозділи ППО збивають наразі від 90 до 100% випущених армією РФ дронів типу “Shahed”.

Як Україна відповідає Росії на атаки дронів

У матеріалі видання зазначається, що в Україні виробляють широкий перелік ударних дронів різних типів.

За оцінками аналітика HI Sutton, наразі налічується щонайменше 22 різні моделі українських ударних дронів.

Більшість з них розроблена з урахуванням максимальної простоти, низької вартості, та ефективності використання.

Україна протягом останнього року значно збільшила кількість атак дронами по стратегічних об’єктах на території Росії.

На підставі заяв російських державних органів, Україна запустила понад 524 ударних безпілотника в липні порівняно з менш ніж 200 за кожний з попередніх двох місяців. Схоже, що це перший місяць, коли український загальний показник перевищив російський, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Атаки українських дронів на відміну від дронових атак злочинної армії РФ, які гатять по енергооб’єктах, спрямовані на НПЗ та нафтогазосховища.

Ще одним класом цілей для українських БпЛА є військові бази на території країни-агресорки.

Зокрема, нещодавно українські БпЛА атакували російський аеродром “Оленья” на відстані у 1 тис 800 км від українського кордону.

Здатність вражати дронами об’єкти на такій великій відстані ставить під загрозу велику кількість стратегічних об’єктів на території Росії.

Україна стверджує, що 27 липня знищила російський Су-30М на авіабазі Саки та пошкодила бомбардувальник Ту-22М на авіабазі “Оленья”.

Зауважте, що для обох типів цілей мала боєголовка безпілотника може завдати непропорційної шкоди. Один знищений російський винищувач міг би окупити вартість усієї кампанії безпілотників у кілька разів. Деякі з більших безпілотників можуть нести набагато більші боєголовки, хоча й до кількох сотень кг, утримуючи більший діапазон цілей під загрозою, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Окрім цього українські БпЛА атакують електричні підстанції на території Росії, охолодження яких проводиться легкозаймистим маслом.

На думку старшого наукового співробітника з військових досліджень Інституту Лоурі Міка Раяна, однак з ключових цілей атак українських дронів по об’єктах на території Росії - створення ділеми для злочинного військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Зокрема, у разі перебазування засобів ППО з лінії фронту на захист стратегічних авіабаз окупаційна армія РФ на фронті в Україні стане дуже вразливою.

Зосередження на авіабазах означає, що життєво важливі нафтосховища горітимуть зі зростаючою швидкістю.

Зміна протоколів, щоб дозволити військам швидше відкривати вогонь, може збільшити і без того жахливу кількість випадків дружнього вогню .

Раян зазначає, що окрім економічних і військових наслідків, кампанія безпілотників є політичною зброєю.

Стрімке зростання цін на газ і горіння нафтових резервуарів пояснюють росіянам справжні наслідки вторгнення в Україну.