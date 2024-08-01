Украина в течение июля впервые с начала развязанной Россией преступной войны превзошла Россию по количеству дроновых атак.

Как Украина превзошла Россию в использовании ударных дронов

По информации журналистов издания, в течение июля украинские военные провели 520 атак с помощью БПЛА, тогда как преступная армия РФ выпустила по Украине 426 БПЛА типа Shahed.

Отмечается, что украинские военные более эффективно используют БПЛА и наносят значительный ущерб российским НПЗ и другим стратегическим объектам.

Украинский дрон

В материале издания подчеркивается, что Россия также выпускает по Украине ежемесячно около 120 ракет разных типов, почти столько же, сколько и производит.

При этом авторы материала подчеркивают, что, несмотря на разрушительный эффект российских ракетных атак по Украине, ключевым ударным оружием российских оккупантов остаются именно дроны.

Подавляющее большинство иранских дронов в России производится предприятием в Элабуге, восточнее Москвы по лицензионному соглашению.

Конструкция иранских дронов в варианте российского производства претерпела изменения, однако ключевые показатели этих БПЛА остались неизменными.

Обычно преступная армия РФ атакует Украину волнами иранских дронов, запуская одновременно до 30 БпЛа.

Направление их движения улавливают сети тысяч микрофонов в Украине.

Эти дроны сбивают украинские мобильные группы ПВО и более мощные системы противовоздушной защиты ракетами "земля-воздух".

Украинские подразделения ПВО сбивают от 90 до 100% выпущенных армией РФ дронов типа Shahed.

Как Украина отвечает России на атаки дронов

В материале издания отмечается, что в Украине производится широкий перечень ударных дронов разных типов.

По оценкам аналитика HI Sutton, в настоящее время насчитывается по меньшей мере 22 разные модели украинских ударных дронов.

Большинство из них разработано с учетом максимальной простоты, низкой стоимости и эффективности использования.

Украина за последний год значительно увеличила количество атак дронами по стратегическим объектам на территории России.

На основании заявлений российских государственных органов, Украина запустила более 524 ударных беспилотника в июле по сравнению с менее чем 200 за каждый из предыдущих двух месяцев. Похоже, это первый месяц, когда украинский общий показатель превысил российский, - отмечается в материале издания. Поделиться

Атаки украинских дронов в отличие от дроновых атак преступной армии РФ, которые производят по энергообъектам, направлены на НПЗ и нефтегазохранилища.

Еще одним классом целей для украинских БПЛА являются военные базы на территории страны-агрессорки.

В частности, недавно украинские БпЛА атаковали российский аэродром "Оленья" на расстоянии 1 тыс. 800 км от украинской границы.

Способность поражать дронами объекты на таком большом расстоянии ставит под угрозу большое количество стратегических объектов на территории России.

Украина утверждает, что 27 июля уничтожила российский Су-30М на авиабазе Саки и повредила бомбардировщик Ту-22М на авиабазе "Оленья".

Обратите внимание, что для обоих типов целей малая боеголовка беспилотника может нанести непропорциональный вред. Один уничтоженный российский истребитель мог окупить стоимость всей кампании беспилотников в несколько раз. Некоторые из больших беспилотников могут нести гораздо большие боеголовки, хотя и до нескольких сот кг, удерживая больший диапазон целей под угрозой, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Кроме этого украинские БпЛА атакуют электрические подстанции на территории России, охлаждение которых производится легковоспламеняющимся маслом.

По мнению старшего научного сотрудника по военным исследованиям Института Лоури Мика Райана, однако из ключевых целей атак украинских дронов по объектам на территории России - создание делемы для преступного военно-политического руководства страны-агрессорки.

В частности, в случае перебазирования средств ПВО по линии фронта в защиту стратегических авиабаз оккупационная армия РФ на фронте в Украине станет очень уязвимой.

Сосредоточение на авиабазах означает, что жизненно важные нефтехранилища будут гореть с возрастающей скоростью.

Смена протоколов, чтобы позволить войскам быстрее открывать огонь, может увеличить и без того ужасающее количество случаев дружеского огня.

Райан отмечает, что кроме экономических и военных последствий, кампания беспилотников является политическим оружием.

Стремительный рост цен на газ и горение нефтяных резервуаров объясняют россиянам подлинные последствия вторжения в Украину.