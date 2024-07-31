Почему дроны эффективнее на фронте, чем артиллерия — объяснение Генштаба

За последние почти три года на фронте произошли существенные технологические сдвиги. Поэтому беспилотники на фронте преобладают по эффективности классические виды оружия.

ВСУ нуждаются в больше беспилотников на фронте

Как сообщил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко, в течение последних почти трех лет на фронте произошли существенные технологические сдвиги.

Поэтому ВСУ нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем — машинном видении, элементах искусственного интеллекта, роях беспилотников и современных средств РЭБ.

Командующий силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский подчеркнул, что беспилотники работают как в небе, так и в воде и на суше.

Он добавил, что УСУ имеют большой опыт в работе с дронами в воздухе, которые работают на тактической глубине (до 20 км). Украина имеет более 165 только воздушных средств.

Общаемся с производителями, определяем направления по совершенствованию этой глубины. И призываем производителей присоединиться к нам, посетить наши полигоны и вместе совершенствовать необходимое для ВС Украины оружие и средства, — отметил Сухаревский. Поделиться

По словам заместителя главка ВСУ Лебеденко, беспилотные системы на поле боя уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию.

Именно поэтому приоритетные направления для ВСУ и производителей оружия также технологичны. Это перехватчики, системы коррекции огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).

Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.

Сырский отметил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали в себя заводы, топливные склады и склады боеприпасов.

Сырский напомнил, что морские беспилотники утопили около трети Черноморского флота РФ.

Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [кораблей] — могилой, — сказал главнокомандующий. Поделиться

Также он добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.