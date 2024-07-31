Почему дроны эффективнее на фронте, чем артиллерия — объяснение Генштаба

За последние почти три года на фронте произошли существенные технологические сдвиги. Поэтому беспилотники на фронте преобладают по эффективности классические виды оружия.
Главные тезисы
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- Украинским ВСУ необходимо улучшать беспилотные системы с использованием машинного видения и искусственного интеллекта.
- Приоритетные направления для производства оружия идут в сторону разработки беспилотных систем способных действовать на стратегическом уровне.
- Благодаря украинским дронам было нанесено удары по критической инфраструктуре и территории РФ, выводя силы Кремля из определенных пунктов.
- Морские беспилотники позволили украинским военным нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту РФ, заставив Кремль вывести свои силы из порта Севастополя после украинских атак.
ВСУ нуждаются в больше беспилотников на фронте
Как сообщил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко, в течение последних почти трех лет на фронте произошли существенные технологические сдвиги.
Поэтому ВСУ нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем — машинном видении, элементах искусственного интеллекта, роях беспилотников и современных средств РЭБ.
Командующий силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский подчеркнул, что беспилотники работают как в небе, так и в воде и на суше.
Он добавил, что УСУ имеют большой опыт в работе с дронами в воздухе, которые работают на тактической глубине (до 20 км). Украина имеет более 165 только воздушных средств.
По словам заместителя главка ВСУ Лебеденко, беспилотные системы на поле боя уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию.
Именно поэтому приоритетные направления для ВСУ и производителей оружия также технологичны. Это перехватчики, системы коррекции огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).
Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.
Сырский отметил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали в себя заводы, топливные склады и склады боеприпасов.
Сырский напомнил, что морские беспилотники утопили около трети Черноморского флота РФ.
Также он добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.
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